Dos provincias bajo alerta por tormentas fuertes: granizo, ráfagas de 80 km/h y lluvias intensas

Alerta por granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por fuertes tormentas con granizo y vientos en las provincias de Salta y Jujuy. El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en períodos cortos, caída de granizo, ráfagas de hasta 80 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

mapa_alertas - 2025-11-16T093737.822 Estas son las zonas en alerta.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.