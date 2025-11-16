Una multitud copó la Peatonal del Vino en el Parque Cívico

Miranda! y Gauchito Club

Miranda! fue la figura central y el número más convocante en un escenario imponente, cargado de simbolismos vitivinícolas y montado frente a la Casa de Gobierno. La expectativa fue tal que la banda realizó su prueba de sonido a las 11 de la mañana, ante un público que se acercó temprano para acompañar a Ale Sergi y Juliana Gattas.

La Peatonal del Vino no solo ofreció un maridaje entre vino y música: también integró diversas expresiones artísticas. La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Mendoza dispuso intervenciones y propuestas en distintos sectores. Hubo personajes taninos, drag queens, y un espacio donde el equipo del MMAMM (Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza) intervino artísticamente etiquetas de botellas vacías que luego se entregaron como souvenir.

Además, funcionó un amplio patio de comidas, stands de ropa y accesorios, tatuadores y un espacio exclusivo del grupo Gauchito Club, que presentó su propia marca de indumentaria, Cuyano.

A puro rock pop

A las 19 el escenario calentó motores con la presentación de Camí Coccia y su banda de mujeres que regó de canciones frescas al actual movimiento rock pop mendocino.

A ella le siguió Gauchito Club, una de las figuras del momento en la música local de gran proyección nacional e internacional que convocó a sus miles de seguidores para corear, bailar y saltar sus temas. Él repertorio fue desde sus primeros discos hasta "Vulnerable", su más reciente producción. Vestidos de lila aparecieron puntuales a las 20 los Guchito con "Ay chinita" para iniciar una seguidilla de canciones como "El camino de la libertad", "La pibita", "Papito Barloa" o la más solicitada por el público: "Mi loca incomodidad".

Las pantallas que cubrían el fondo del escenario se subieron de repente, a las 22, para dar paso a la banda del momento.

Y así Miranda! le puso su color a la noche. Ale Sergi y Juliana Gattas aparecieron ante una ovación enceguecedora de las 80 mil almas que los esperaban.

Con sus clásicos vestuarios coloridos y luminosos, el grupo regaló sus más grandes hits, de los viejos y de los nuevos.

Noticia en desarrollo…