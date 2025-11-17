Alerta naranja por vientos extremos: ráfagas del oeste podrían superar los 120 km/h

Alerta por fuertes ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos al la todas las provincias del Sur. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas muy intensas que podrán superar los 120 km/h.

mapa_alertas - 2025-11-16T091956.440 Estas son las provincias en alerta por vientos.

Según el SMN, la alerta naranja significa que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. En este caso estamos hablando de eventos particularmente intensos y es esperable que menos del 10 % de los niveles de alerta que se emitan sean de este color.