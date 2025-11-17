Alerta naranja por vientos extremos: ráfagas del oeste podrían superar los 120 km/h

Luego de varias semanas en alerta por vientos, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes ráfagas a muchas provincias. A continuación te contaremos todos los detalles sobre el alerta en esta provincia y las medidas que debes tomar para cuidarte.
Alerta por fuertes ráfagas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos al la todas las provincias del Sur. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas muy intensas que podrán superar los 120 km/h.
Según el SMN, la alerta naranja significa que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. En este caso estamos hablando de eventos particularmente intensos y es esperable que menos del 10 % de los niveles de alerta que se emitan sean de este color.
Recomendaciones
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Buscá un lugar seguro bajo techo.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.