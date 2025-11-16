Falleció el padre Vicente Reale, el sacerdote que por la TV movía la fe de los mendocinos

Reale fue uno de los primeros religiosos mediáticos de las décadas de los '80 y '90, que se hizo conocido por su aparición en la TV a través de su mensaje al final del día. Querido y respetado, su muerte conmovió a los mendocinos.

Quién fue Vicente Reale

El desaparecido sacerdote había nacido en Mendoza el 28 de abril de 1939.

Se hizo conocido por su postura y acción en favor de los más pobres y por su militancia. De hecho, a los 30 años Reale ya era parte del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM) de Mendoza.

A fines de los ´80 comenzó a aparecer en las pantallas de TV de los hogares mendocinos. Fue por Canal 9, donde cerraba cada día con un mensaje evangelizador de fe y esperanza acompañado por la lectura de un pasaje de la Biblia.

En el día a día, solía pronunciarse y demostrar una postura progresista. De hecho, en 2010 se había mostrado a favor de la ley de matrimonio igualitario, que como sacerdote le valió una polémica con el Arzobispado mendocino.

Fue de los primeros sacerdotes mediáticos de la tele local. De hecho, abrió un camino que luego siguieron otros como Alberto Bochatey, durante años cura párroco de la Iglesia de Jesuitas, en Ciudad.