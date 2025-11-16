Maru Botana denunció que una constructora la estafó en un proyecto solidario para CONIN

"Me dejaron en banda", aseguró Maru Botana

Maru Botana contó en el programa A la tarde (América TV) que ella misma acercó la empresa a Mendoza, gestionó el contacto con CONIN y hasta alojó a los representantes de la constructora en un hotel para las primeras reuniones.

Según relató, Quiet Life Assistance le aseguró que la obra estaba encaminada, pero luego “uno de los socios se fue de la compañía” y el proyecto quedó parado.

La cocinera sostuvo que siguió colaborando durante dos años, subiendo historias y publicaciones para promocionar a la firma, hasta que finalmente la empresa “la dejó en banda” y no cumplió con lo acordado. Dijo que hoy le adeuda unos $60 millones.

La constructora desmintió a Maru Botana y le inició acciones legales

Comunicado empresa constructora estafa Maru Botana

Desde la constructora, que no es mendocina, salieron al cruce con un comunicado publicado en su sitio web. Allí aseguraron que los dichos de Maru Botana sobre la frustrada obra de CONIN “son falsos” y que iniciaron acciones legales para exigirle una retractación.

No obstante, no negaron que la obra haya quedado trunca. Sostuvieron que, si no se concretó, fue por “razones ajenas a la empresa” y que incluso llevaron adelante tareas que “excedían el contrato” para intentar avanzar. El mensaje cerró con una defensa corporativa: se definieron como una firma “transparente y comprometida con sus socios y clientes”.

Las consecuencias reales: CONIN sin obra y un proyecto truncado

Más allá de las versiones cruzadas -y de una demanda que se ventila públicamente-, lo cierto es que el conflicto dejó a CONIN sin la pastelería solidaria que esperaba desde 2021.

El espacio no solo iba a ampliar el trabajo comunitario del hospitalito de Las Heras, donde se internan niños con bajo peso o desnutrición, sino que también iba a crear una cooperativa para madres, generar ingresos propios y sumar actividades formativas.

Hoy, en el predio no hay cimientos ni estructura: solo un proyecto detenido que nunca se transformó en obra.