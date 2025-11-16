El aceite de esta flor ayuda a cicatrizar heridas, mejora la circulación sanguínea y alivia dolores articulares

El aceite de geranio también exhibe propiedades fungicidas y antihemorrágicas, lo que lo hace particularmente beneficioso para combatir alteraciones de la piel causadas por hongos, como el pie de atleta o los eccemas, e incluso para aliviar síntomas de herpes y hemorroides.

Más allá del cuidado dérmico, en el plano físico contribuye a mejorar la circulación sanguínea y ofrece un alivio notorio para los dolores musculares y las molestias en las articulaciones, siendo ideal para adultos mayores y también para deportistas de alto rendimiento.

geranio.jpg Esta flor tiene propiedades que benefician a la salud.

Por otro lado, la fuente citada señala que, gracias a sus cualidades diuréticas, este aceite esencial también es un excelente coadyuvante en la eliminación de toxinas del cuerpo, ayudando a combatir la retención de líquidos y resultando un apoyo en los tratamientos contra la celulitis.

Por último, las propiedades antidepresivas del aceite de geranio lo convierten en una herramienta útil en la aromaterapia para combatir estados de ansiedad, estrés, tensión nerviosa y depresión leve, ayudando a mejorar el estado de ánimo e incrementar los niveles de energía personal.