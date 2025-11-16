El aceite de esta flor ayuda a cicatrizar heridas, mejora la circulación sanguínea y alivia dolores articulares

Las flores que tenemos en el jardín no son simplemente seres ornamentales. Es que algunas plantas tienen distintos beneficios para la salud. En este caso, te hablaré de un ejemplar cuyas propiedades medicinales ayudará, entre otras cosas, a cicatrizar las heridas mejorando el estado de la piel, promover la circulación sanguínea y aliviar dolores musculares y articulares.
Pocos lo saben: los beneficios ocultos detrás del aceite de geranio
El aceite esencial de geranio, que se extrae mediante la destilación de los tallos, hojas y flores de distintas especies como el geranio manchado o el pelargonio rosa, es un producto aromático altamente valorado por sus múltiples beneficios para la salud y el bienestar. Sus propiedades lo convierten en un aliado natural muy efectivo, especialmente en el ámbito del cuidado de la piel y el alivio de diversas dolencias.
Según expertos en el tema, una de las cualidades más destacadas de este aceite es su doble acción antiséptica y antiinflamatoria. Gracias a estas características, resulta muy útil como desinfectante para cortes y heridas, ayudando a detener pequeñas hemorragias y acelerando el proceso de cicatrización de la piel. Además, su efecto lo hace idóneo para el tratamiento de quemaduras leves, rozaduras, cortes, úlceras y afecciones cutáneas comunes como el acné.
El aceite de geranio también exhibe propiedades fungicidas y antihemorrágicas, lo que lo hace particularmente beneficioso para combatir alteraciones de la piel causadas por hongos, como el pie de atleta o los eccemas, e incluso para aliviar síntomas de herpes y hemorroides.
Más allá del cuidado dérmico, en el plano físico contribuye a mejorar la circulación sanguínea y ofrece un alivio notorio para los dolores musculares y las molestias en las articulaciones, siendo ideal para adultos mayores y también para deportistas de alto rendimiento.
Por otro lado, la fuente citada señala que, gracias a sus cualidades diuréticas, este aceite esencial también es un excelente coadyuvante en la eliminación de toxinas del cuerpo, ayudando a combatir la retención de líquidos y resultando un apoyo en los tratamientos contra la celulitis.
Por último, las propiedades antidepresivas del aceite de geranio lo convierten en una herramienta útil en la aromaterapia para combatir estados de ansiedad, estrés, tensión nerviosa y depresión leve, ayudando a mejorar el estado de ánimo e incrementar los niveles de energía personal.