Por qué hay que rociar vinagre abajo de la cama: ¿qué significa?

limpiar abajo de la cama Puedes rociar vinagre debajo de la cama y pasar el lampazo húmedo para retirar toda la mugre.

El vinagre no elimina los olores, los tapa o neutraliza, mejorando los aromas del ambiente sin tener que recurrir a aerosoles invasivos. Para combatir algunas plagas pequeñas como ácaros, hormigas y mosquitos, también puedes utilizar vinagre blanco en la habitación y debajo de la cama.

Además, con vinagre blanco puedes desinfectar los pisos de la habitación, sobre todo debajo de la cama don se junta mugre no visible. También se cree que el vinagre debajo de la cama puede ahuyentar las malas energías de la habitación y eliminar las malas vibras del ambiente.

Un ingrediente único: 4 cosas de la casa que puedes rociar con vinagre

No solo sirve para neutralizar olores o espantar plagas. El vinagre, en sus justa medida y diluido con agua, puede ser utilizado para muchos trucos caseros en el hogar. Lo mejor es usar siempre vinagre de limpieza para etas ocasiones, pero si no tienes, puedes reemplazarlo por el vinagre de alimentos que es un poco más suave.

limpiar con vinagre El vinagre destilado es mucho más pacido y concentrado que el de alimentos. Posee una acidez de entre 8% y 10%.