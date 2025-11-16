Por qué hay que rociar vinagre abajo de la cama: ¿qué significa?

Con vinagre se pueden limpiar desde plantas hasta pisos. Este ingrediente es probablemente uno de los más versátiles del mundo de la limpieza. Hoy te cuento qué significa el truco del vinagre debajo de la cama.
¿Qué pasa si rocío vinagre abajo de la cama?
Debajo de la cama se esconde mucha pelusa, tierra, suciedad y en ocasiones insectos que no llegamos a ver completamente cuando pasamos la escoba o el lampazo.
¿Qué significa este truco con vinagre? El vinagre es una buena opción para rociar abajo de la cama por dos motivos principales: puede usarse para neutralizar los malos olores o puede usarse como repelente de algunos insectos pequeños.
El vinagre no elimina los olores, los tapa o neutraliza, mejorando los aromas del ambiente sin tener que recurrir a aerosoles invasivos. Para combatir algunas plagas pequeñas como ácaros, hormigas y mosquitos, también puedes utilizar vinagre blanco en la habitación y debajo de la cama.
Además, con vinagre blanco puedes desinfectar los pisos de la habitación, sobre todo debajo de la cama don se junta mugre no visible. También se cree que el vinagre debajo de la cama puede ahuyentar las malas energías de la habitación y eliminar las malas vibras del ambiente.
Un ingrediente único: 4 cosas de la casa que puedes rociar con vinagre
No solo sirve para neutralizar olores o espantar plagas. El vinagre, en sus justa medida y diluido con agua, puede ser utilizado para muchos trucos caseros en el hogar. Lo mejor es usar siempre vinagre de limpieza para etas ocasiones, pero si no tienes, puedes reemplazarlo por el vinagre de alimentos que es un poco más suave.
- Con vinagre se pueden desinfectar muchas partes del auto. Este producto sirve para ablandar y retirar el excremento de paloma de las ventanillas, eliminar la tierra de los faroles, limpiar el tablero, desinfectar los asientos del auto y lavar las alfombras del piso.
- El vinagre también es uno de los mejores aliados en la cocina, y no exactamente para cocinar. Con un poco de vinagre se pueden desengrasar las fuentes del horno, remover la mugre de las sartenes, neutralizar los olores de la heladera, limpiar el freezer en profundidad y destapar las cañerías.
- El baño es otro sector de la casa que se lleva muy bien con el vinagre. Lo ideal es usar el destilado para eliminar virus y bacterias. Puedes limpiar el inodoro, el lavamanos, la grifería, quitar el sarro de las canillas, eliminar el moho del techo y limpiar el recipiente de la basura usando solo vinagre blanco.
- Finalmente, puedes aprovechar los beneficios y propiedades del vinagre de alimentos (apto para consumo) para mejorar la textura de ciertos productos. El vinagre favorece la cocción de los huevos duros, las pastas, el arroz y ablanda algunas carnes rojas fibrosas.