Por qué hay que rociar vinagre en la caja del gato: ¿qué significa?

Te explico por qué deberías rociar vinagre en el arenero del gato

El arenero o caja de orina del gato, como todo objeto de casa, requiere una limpieza profunda cada tanto. Un arenero limpio reduce el riesgo de infecciones, disminuye el desarrollo de microorganismos y proporciona un ambiente agradable para el hogar, libre de malos olores.

Es importante recordar que la arena de gato está en constante contacto con la orina y heces del animal, sustancias que contienen bacterias peligrosas para la casa, las personas y las mascotas.

arenero de gato La orina de gato está llena de bacterias y microorganismos que es mejor eliminar a tiempo.

El vinagre es un producto con grandes beneficios y perfecto para solucionar todos los problemas mencionados anteriormente. Al rociar vinagre en la caja del gato podemos desinfectar en profundidad la caja y sus alrededores.

El vinagre es antimicrobiano, elimina los hongos, desengrasa, remueve manchas, ablanda restos de sarro y neutraliza los malos olores.

Lo mejor es rociar una solución de vinagre blanco y agua en el arenero del gato por lo menos dos veces al mes o una vez por semana para que la suciedad y el olor no se acumulen.

Paso a paso: cómo limpiar correctamente el arenero del gato

caja de arena y vinagre Realiza una limpieza profunda por lo menos dos veces al mes para mantener la casa limpia y libre de olor.