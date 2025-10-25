El truco poco conocido con carbón para eliminar el olor a pis y caca de gato

Si el olor del arenero o del pis de tu gato se queda impregnado en el ambiente, hay un truco que pocos conocen y que funciona mejor que los desodorantes comerciales: el carbón activado. Este material tiene la capacidad de absorber los gases y moléculas responsables del mal olor, dejando el aire limpio sin necesidad de fragancias artificiales.
El gato larga mucho olor cuando hace sus necesidades, sobre todo el olor a pis es uno de los más fuertes que existen, e incluso si no se limpia correctamente es posible que termine inundando e impregnando toda la casa y los ambientes.
Si sos amante de los gatos y tienes uno en casa, sabrás el dilema que es estar comiendo, con familiares o simplemente limpiando el hogar y que de repente haya olor a pis o caca si tienes el arenero adentro. Para que eso no te ocurra, este truco te soluciona el problema.
Cómo eliminar el olor a pis de gato de la casa: el truco con carbón
El carbón activo es un ingrediente poroso que absorbe los olores más potentes de nuestra casa, sin esfuerzo y de la forma más económica.
- Poné 2 o 3 trozos o bolsitas de carbón activado vegetal, que generalmente se consigue en tiendas o por internet, dentro de un frasco abierto o una bolsita de tela.
- Ubicalos junto al arenero o debajo de muebles cercanos.
- El carbón absorberá de forma continua los olores de pis y caca sin enmascararlos.
- Renovalo una vez al mes
- Basta con dejarlo al sol durante unas horas para reactivarlo.
- A los 30 días, reemplazá las piezas por otras nuevas.
Si querés potenciar el efecto de este poderoroso truco, podés mezclar una cucharada de carbón activado molido con la arena del gato. Esto ayuda a neutralizar los olores desde la fuente, especialmente si el gato orina con frecuencia o la bandeja está en un espacio cerrado.
Ventajas del carbón activado contra los olores
- Este tipo de carbón no tiene aroma, es decir, neutraliza sin perfumar.
- Es económico, ecológico y reutilizable.
- No afecta al gato ni su olfato.
- También puede colocarse dentro de armarios o baños para eliminar otros olores del hogar.