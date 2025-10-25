El truco poco conocido con carbón para eliminar el olor a pis y caca de gato

El gato larga mucho olor cuando hace sus necesidades, sobre todo el olor a pis es uno de los más fuertes que existen, e incluso si no se limpia correctamente es posible que termine inundando e impregnando toda la casa y los ambientes.

Si sos amante de los gatos y tienes uno en casa, sabrás el dilema que es estar comiendo, con familiares o simplemente limpiando el hogar y que de repente haya olor a pis o caca si tienes el arenero adentro. Para que eso no te ocurra, este truco te soluciona el problema.