El truco viral para sacar los pelos y pelusas de la escoba o lampazo

Cada cierto tiempo toca hacerle una limpieza profunda a la casa desde el primero al último rincón. Sin embargo, siempre nos olvidamos de desinfectar los elementos que usamos para limpiar, por eso en esta sección de hoy, te contamos como quitar las pelusas de la escoba o lampazo con un truco super fácil y rápido.
La escoba y el lampazo son de los elementos de limpieza más utilizados cotidianamente porque el piso recibe la mayor cantidad de mugre del ajetreo diario. Allí pisamos con la suciedad de afuera, caen migas, comida, pelos, etc. Por eso cuando toca limpiarlo, el objeto se lleva consigo toda la suciedad, aunque no se vea.
El truco para sacar las pelusas de la escoba y lampazo: solo necesitas un ingrediente
Las escobas y los lampazos son indispensables en cualquier hogar, pero con el uso diario suelen llenarse de pelos, pelusas y restos de polvo que se enredan entre las cerdas y fibras, dificultando la limpieza. Sin embargo, un truco casero se volvió viral por su efectividad y simplicidad: usar un peine de pelo común.
Este método se popularizó en redes sociales porque permite limpiar a fondo las herramientas sin gastar dinero ni usar productos químicos. Con solo un peine —preferiblemente de dientes finos— podés retirar fácilmente toda la suciedad acumulada. ¿Cómo funciona? Ahora te lo detallamos:
- Coloca la escoba boca arriba o apoyada sobre una superficie firme.
- Pasa el peine desde la base de las cerdas hacia la punta, arrastrando los pelos y pelusas.
- Si la suciedad es persistente, lava con agua caliente y jabón neutro.
- Deja secar completamente antes de volver a usarla.
Sin embargo, cuando se trata de limpiar los lampazos, el método es algo diferente. Primero tener que retirar el trapo o repuesto del lampazo y pasa el peine o un cepillo de ropa para despegar los residuos. Después sumergí el trapo en una mezcla de agua caliente con vinagre blanco durante 10 minutos. Enjuagá bien, escurrí y dejá secar al sol para eliminar bacterias y malos olores.
Si tenés mascotas, podés reforzar la limpieza pasando cinta adhesiva o un rodillo quitapelusa sobre las fibras antes de cada lavado.
Este truco con peine no solo deja las herramientas de limpieza impecables, sino que también prolonga su vida útil y mejora la eficacia al barrer o trapear. Un método casero, rápido y sin costo que demuestra que la limpieza perfecta puede lograrse con objetos que ya tenés en casa.