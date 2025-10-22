El truco viral para sacar los pelos y pelusas de la escoba o lampazo

Este método se popularizó en redes sociales porque permite limpiar a fondo las herramientas sin gastar dinero ni usar productos químicos. Con solo un peine —preferiblemente de dientes finos— podés retirar fácilmente toda la suciedad acumulada. ¿Cómo funciona? Ahora te lo detallamos:

Coloca la escoba boca arriba o apoyada sobre una superficie firme. Pasa el peine desde la base de las cerdas hacia la punta, arrastrando los pelos y pelusas. Si la suciedad es persistente, lava con agua caliente y jabón neutro. Deja secar completamente antes de volver a usarla.

limpiar la escoba El truco consiste en usar un peine. Puedes comprar uno que viene exclusivamente para esto o directamente usar uno que tengas en casa.

Sin embargo, cuando se trata de limpiar los lampazos, el método es algo diferente. Primero tener que retirar el trapo o repuesto del lampazo y pasa el peine o un cepillo de ropa para despegar los residuos. Después sumergí el trapo en una mezcla de agua caliente con vinagre blanco durante 10 minutos. Enjuagá bien, escurrí y dejá secar al sol para eliminar bacterias y malos olores.

Si tenés mascotas, podés reforzar la limpieza pasando cinta adhesiva o un rodillo quitapelusa sobre las fibras antes de cada lavado.

Este truco con peine no solo deja las herramientas de limpieza impecables, sino que también prolonga su vida útil y mejora la eficacia al barrer o trapear. Un método casero, rápido y sin costo que demuestra que la limpieza perfecta puede lograrse con objetos que ya tenés en casa.