Fabrizio Sartori: de la cábala infaltable de su familia a la advertencia de cara a la final

Fabrizio Sartori ingresó en el complemento y convirtió su penal en la tanda y habló tras meterse en la final de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Fabrizio Sartori y su festejo especial en un mojado estadio Mario Kempes, donde Independiente Rivadavia volvió a marcar un hito histórico.

Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Independiente Rivadavia sumó, nuevamente en el Mario Alberto Kempes, una nueva página a su rica historia. Tras vencer a River por penales, la Lepra se metió en la final de la Copa Argentina, donde se verá las caras con Argentinos.

Tras el partido, y luego de los festejos en la zona de vestuarios, Fabrizio Sartori dijo presente en zona mixta. El delantero, que acertó su remate de la tanda, habló tras quedar a 90 minutos de la gloria.

Fabrizio sartori, festeja su buena faena frente a River, la concreci&oacute;n de su penal y la fortaleza del grupo que integra Independiente Rivadavia.

Fabrizio sartori, festeja su buena faena frente a River, la concreción de su penal y la fortaleza del grupo que integra Independiente Rivadavia.

Fabrizio Sartori tras clasificar a la final de la Copa Argentina

El delantero de 23 años, que saltó al campo de juego para disputar los últimos 20 minutos, manifestó: “Con la poca experiencia que tengo, tener la posibilidad de jugar estos partidos, de jugar una final, para mí lo es todo. Todavía falta, no nos vamos a conformar con haber ganado una semifinal. Vamos a seguir trabajando”.

Embed - Fabrizio Sartori - Independiente Rivadavia

Su familia, que cumple un rol clave en su dia a día, estuvo presente en el Mario Alberto Kempes. Tal y como sucedió en las llaves anteriores, se apersonaron con un cartel que se ha convertido en una cábala que no puede faltar en cada presentación de Independiente Rivadavia por Copa Argentina: “Hoy estuvo el cartel. Es cábala. Les dije cuando salían de Rosario que lo primero que tenían que guardar era el cartel. La mamá de mi novia lo trajo y lo tenían ahí en la tribuna. Por suerte no se mojó con la lluvia, sino estábamos al horno”.

