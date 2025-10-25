Fabrizio Sartori: de la cábala infaltable de su familia a la advertencia de cara a la final

Tras el partido, y luego de los festejos en la zona de vestuarios, Fabrizio Sartori dijo presente en zona mixta. El delantero, que acertó su remate de la tanda, habló tras quedar a 90 minutos de la gloria.

Fabrizio sartori, festeja su buena faena frente a River, la concreción de su penal y la fortaleza del grupo que integra Independiente Rivadavia. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Fabrizio Sartori tras clasificar a la final de la Copa Argentina

El delantero de 23 años, que saltó al campo de juego para disputar los últimos 20 minutos, manifestó: “Con la poca experiencia que tengo, tener la posibilidad de jugar estos partidos, de jugar una final, para mí lo es todo. Todavía falta, no nos vamos a conformar con haber ganado una semifinal. Vamos a seguir trabajando”.