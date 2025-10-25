Uma Thurman arrasa en Netflix: un clásico de acción que no vas a poder dejar de ver y es pura adrenalina

La crítica no deja dudas sobre su impacto: Nell Minow de Common Sense Media la define como “una película elegante y visualmente impresionante. A los fans del género les parecerá muy entretenida. Las escenas de acción están escenificadas con brillantez”. Ahora, todos los suscriptores de Netflix pueden disfrutar de esta obra maestra protagonizada por Uma Thurman.

kill bill volumen 1 Uma Thurman es la protagonista de Kill Bill: Volumen 1, la película que acaba de estrenar en Netflix.

Con una duración de 1 hora y 50 minutos y la nominación a Mejor actriz principal para Uma Thurman en los Globos de Oro, Kill Bill: Volumen 1 es el estreno perfecto para quienes buscan títulos emblemáticos y llenos de adrenalina en Netflix.