Uma Thurman arrasa en Netflix: un clásico de acción que no vas a poder dejar de ver y es pura adrenalina

El 23 de octubre de 2025, Netflix estrenó Kill Bill: Volumen 1, uno de los largometrajes más icónicos de Quentin Tarantino a su catálogo de series y películas. Con acción, aventura y crimen, este clásico de 2003 se mantiene vigente gracias a su estilo visual único y escenas de acción que deslumbran a los fanáticos del género.
Uma Thurman brilla en Netflix con uno de los títulos más icónicos del catálogo de series y películas que no te puedes perder
La crítica no deja dudas sobre su impacto: Nell Minow de Common Sense Media la define como “una película elegante y visualmente impresionante. A los fans del género les parecerá muy entretenida. Las escenas de acción están escenificadas con brillantez”. Ahora, todos los suscriptores de Netflix pueden disfrutar de esta obra maestra protagonizada por Uma Thurman.
Con una duración de 1 hora y 50 minutos y la nominación a Mejor actriz principal para Uma Thurman en los Globos de Oro, Kill Bill: Volumen 1 es el estreno perfecto para quienes buscan títulos emblemáticos y llenos de adrenalina en Netflix.
Netflix: de qué trata la película Kill Bill: Volumen 1
La sinopsis oficial de Netflix sobre Kill Bill: Volumen 1 reza: “El despiadado Bill balea en el altar a una asesina, empleada suya, junto con otros miembros de su círculo de asesinos, pero ella sobrevive y planea su venganza”.
Uma Thurman es una asesina que, el día de su boda, es atacada por los miembros de la banda de su jefe, Bill (David Carradine). Logra sobrevivir al ataque, aunque queda en coma. Cinco años después despierta con un trozo de metal en la cabeza y un gran deseo de venganza en su corazón.
Netflix: tráiler de la película Kill Bill: Volumen 1
Reparto de Kill Bill: Volumen 1, película de Netflix
- Uma Thurman (The Bride)
- Lucy Liu (O-Ren Ishii)
- Vivica A. Fox (Vernita Green)
- Daryl Hannah (Elle Driver)
- David Carradine (Bill)
- Michael Madsen (Budd)
- Julie Dreyfus (Sofie Fatale)
- Chiaki Kuriyama (Gogo Yubari)
- Sonny Chiba (Hattori Hanzo)
- Gordon Liu (Johnny Mo)
Dónde ver la película Kill Bill: Volumen 1, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Kill Bill: Volumen 1 se puede ver en Netflix y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película Kill Bill: Volumen 1 se puede alquilar en Apple TV y Amazon.
- España: la película Kill Bill: Volumen 1 se puede alquilar en Apple TV y Amazon.