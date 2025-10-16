Fabrizio Sartori, sobre los partidos que le quedan a Independiente Rivadavia: "El grupo tiene que..."

“En lo personal me quedé con bronca porque uno quiere jugar, pero son cosas del fútbol. Hay que pensar en lo grupal y no tanto en lo individual. Me tocó salir a mí esta vez, quizás en otro partido le toca salir a otro. Lo importante es que los chicos que entraron lo pudieron hacer bien y nos faltó un poquito de suerte”, comentó respecto de su salida Fabrizio Sartori Prieto.

Sartori independiente godoy cruz 1 Fabrizio Sartori tuvo que salir en el partido entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz por la expulsión de Bottari. Foto: Gentileza Prensa Lepra.

Profundizando en el análisis futbolístico, el delantero de la Lepra lamentó no haber podido concretar las situaciones que el equipo generó en arco rival: “Tuvimos la situaciones más claras y lamentablemente no pudimos convertir”.