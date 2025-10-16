Inicio Ovación Fútbol Fabrizio Sartori
Fabrizio Sartori, sobre los partidos que le quedan a Independiente Rivadavia: "El grupo tiene que..."

Fabrizio Sartori dejó su perspectiva para el sprint final que le queda a Independiente Rivadavia en el torneo local, junto a la Copa Argentina

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Fabrizio Sartori en el partido entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz. Foto: Gentileza Prensa Lepra. 

Fabrizio Sartori estaba teniendo una interesante actuación en el encuentro entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz en el Bautista Gargantini cuando, a los 6 minutos de segundo tiempo, debió salir para colaborar con el rearmado del equipo en función de la expulsión de Tomás Bottari. Alfredo Berti hizo ingresar a Retamar para tener más presencia en el mediocampo y el ex Newell’s Old Boys tuvo que dejar el campo de juego.

“En lo personal me quedé con bronca porque uno quiere jugar, pero son cosas del fútbol. Hay que pensar en lo grupal y no tanto en lo individual. Me tocó salir a mí esta vez, quizás en otro partido le toca salir a otro. Lo importante es que los chicos que entraron lo pudieron hacer bien y nos faltó un poquito de suerte”, comentó respecto de su salida Fabrizio Sartori Prieto.

Fabrizio Sartori tuvo que salir en el partido entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz por la expulsi&oacute;n de Bottari. Foto: Gentileza Prensa Lepra.&nbsp;

Profundizando en el análisis futbolístico, el delantero de la Lepra lamentó no haber podido concretar las situaciones que el equipo generó en arco rival: “Tuvimos la situaciones más claras y lamentablemente no pudimos convertir”.

Para Fabrizio Sartori, Independiente Rivadavia tiene que ser fuerte mentalmente para afrontar el sprint final del año

Independiente Rivadavia lleva cinco partidos sin ganar, la última vez fue ante Argentinos Juniors en su estadio. La necesidad de sumar de a tres es imperiosa por eso, Fabrizio Sartori puntualizó en lo que debe enfocarse la Lepra de cara al tramo final de la temporada, con Copa Argentina y Torneo Clausura mediante: “Cuando no toca ganar y no se tienen los resultados esperados, el grupo se tiene que hacer fuerte. Quedan cinco finales, las cuatro del torneo y una de Copa Argentina, y desde lo anímico tenemos que estar todos bien porque sino se vuelve más difícil”.

Embed - Fabrizio Sartori habló sobre los partidos que le quedan a Independiente Rivadavia

La Lepra se medirá ante Banfield el próximo sábado 18/10 en el Bautista Gargantini, desde las 15.45 por la fecha 13 del Torneo Clausura.

