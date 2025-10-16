Fabrizio Sartori, sobre los partidos que le quedan a Independiente Rivadavia: "El grupo tiene que..."

Para Fabrizio Sartori, Independiente Rivadavia tiene que ser fuerte mentalmente para afrontar el sprint final del año
Independiente Rivadavia lleva cinco partidos sin ganar, la última vez fue ante Argentinos Juniors en su estadio. La necesidad de sumar de a tres es imperiosa por eso, Fabrizio Sartori puntualizó en lo que debe enfocarse la Lepra de cara al tramo final de la temporada, con Copa Argentina y Torneo Clausura mediante: “Cuando no toca ganar y no se tienen los resultados esperados, el grupo se tiene que hacer fuerte. Quedan cinco finales, las cuatro del torneo y una de Copa Argentina, y desde lo anímico tenemos que estar todos bien porque sino se vuelve más difícil”.
Embed - Fabrizio Sartori habló sobre los partidos que le quedan a Independiente Rivadavia
La Lepra se medirá ante Banfield el próximo sábado 18/10 en el Bautista Gargantini, desde las 15.45 por la fecha 13 del Torneo Clausura.