Arde el Ciclón

Crisis en San Lorenzo: Moretti fue desalojado de la AFA y Miele le hizo una advertencia en tono mafioso

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, no pudo participar de la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, y denunció que le están haciendo "un golpe de Estado”.

Moretti es señalado por el mal momento de San Lorenzo.

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, intentó participar este jueves de la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, pero fue impedido de hacerlo y se retiró del predio tras denunciar que “le estaban haciendo un golpe de Estado”.

La Policía Bonaerense montó un amplio operativo ante la posibilidad de que socios del club se movilizaran hasta el lugar para intentar otro ataque al mandatario como en la sede de San Lorenzo.

Marcelo Moretti.jpg
Moretti insiste en seguir al frente de San Lorenzo.

El encuentro de las máximas autoridades del fútbol argentino tenía como objetivo definir distintos aspectos de los torneos de 2026 y la presencia de Moretti, enfrentado con la comisión directiva de su propio club, generó tensión desde las primeras horas del día.

Aunque una resolución judicial lo habilita para ejercer el cargo, desde la AFA le informaron que debía cumplir ciertos requisitos administrativos antes de poder integrarse formalmente al Comité.

El dirigente llegó al predio con la intención de participar de la reunión y de mantener un diálogo con Claudio Tapia y otros miembros de la cúpula de la AFA, pero tras una breve conversación con el abogado del organismo, el Patón Urich, se le informó que no podía sumarse al encuentro.

Moretti pidió entonces la palabra y, ante los presentes, sostuvo: “Lo que me están haciendo a mí es un golpe de Estado. Hoy van por mí, mañana van por cualquiera de ustedes”.

La intervención del dirigente marcó el punto más tenso de una jornada que se desarrolló bajo un fuerte operativo policial, ya que la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas desplegó efectivos en los accesos al predio para evitar manifestaciones de hinchas de San Lorenzo, en un contexto de creciente conflicto político dentro del club.

Moretti, que en los últimos días enfrentó protestas de socios en la sede de Avenida La Plata y tuvo que salir escoltado por la policía, mantiene su decisión de no renunciar y su situación judicial y política mantiene al Ciclón en un escenario de incertidumbre institucional que ahora alcanzó también a la AFA.

“¿En serio podés ser presidente cuando tenés que salir con un ejército y con la represión de los hinchas?. Hay algo muy denso y turbio que lo fuerza a seguir sometiendo a San Lorenzo, que hace ocho meses es noticia por episodios desagradables. Moretti debería dar un paso al costado. Es necesario lograr la acefalía” (César Francis, ex candidato a presidente de San Lorenzo). “¿En serio podés ser presidente cuando tenés que salir con un ejército y con la represión de los hinchas?. Hay algo muy denso y turbio que lo fuerza a seguir sometiendo a San Lorenzo, que hace ocho meses es noticia por episodios desagradables. Moretti debería dar un paso al costado. Es necesario lograr la acefalía” (César Francis, ex candidato a presidente de San Lorenzo).

Miele y una advertencia en tono mafioso para Moretti

San Lorenzo atraviesa una de sus peores crisis dirigenciales de los últimos años y Fernando Miele, histórico ex presidente del club entre 1986 y 2001, apuntó directamente contra Marcelo Moretti.

miele 1
Miele critic&oacute; con dureza a Moretti.

Miele criticó con dureza a Moretti.

El ex dirigente no dudó: “Hoy no se puede creer, Moretti te dice todo que sí y después hace lo que quiere, y lamentablemente lo hace todo mal. No tiene cuatro o cinco amigos al lado que lo puedan enderezar y llevarlo por una conducción sana”, lanzó Miele.

El ex mandatario fue aún más allá al relatar conversaciones personales que mantuvo con Moretti, donde le advirtió que su comportamiento podía traerle consecuencias graves: “Yo se lo pregunto todos los días, le digo: ´largala porque te van a meter un tiro en una pierna y no vas a saber de dónde viene el tiro y no vas a poder caminar más”.

