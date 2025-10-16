Fernando Zuqui: su idilio con el Gato Oldrá, el recuerdo de Godoy Cruz y su presente en Chile

Casualmente, Estudiantes de La Plata tuvo dos marcas indelebles en su carrera: primero al dejar Boca Juniors y luego el mencionado cambio para mudarse a Santiago de Chile: "Todo lo que viví en Boca Juniors fue positivo: jugar una semifinal de Copa Libertadores, ser campeón, compartir vestuario con jugadores como Fernando Gago o Carlos Tévez, todo fue hermoso".

El amor de Fernando Zuqui por Godoy Cruz

Si bien arrancó en Luján de Cuyo, Fernando Zuqui llegó en las inferiores a Godoy Cruz, su gran amor: "Desde que me fui en 2016 siempre estuvo al pendiente del club. Soy hincha del Tomba y me pongo muy bien cuando le va bien, como también sufro cuando le va mal", dijo quien supo vestir la camiseta bodeguera en 84 oportunidades.

Claro que por su lesión, el mediocampista no pudo estar en el reestreno del Feliciano Gambarte: "Estaba todo hablado para estar pero por la operación no pude decir presente. Siempre lo digo: Godoy Cruz crece a pasos agigantados y lo demuestra día a día en todos los ámbitos".

zuqui2 Fernando Zuqui peleó dos torneos con Godoy Cruz, quedando segundo.

Daniel Oldrá, el gran elegido

A lo largo de una tremenda carrera que incluye Godoy Cruz, Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Colón de Santa Fe, Malatyaspor de Turquía y Universidad Católica de Chile, Fernando Zuqui compartió equipo con varios nombres fuertes, aunque su favorito es uno: "Pude compartir con Fernando Gago, Carlos Tévez, Énzo Pérez o el Principito Sosa, todos unos cracks, pero si tengo que elegir a uno es el Gato Oldrá. Siempre lo digo, es mi papá del fútbol y soy lo que soy gracias a él".

Olmedo-Oldrá-Zuqui.jpg "Daniel Oldrá es mi papá futbolístico".

A la espera de un segundo hijo que revolucionó Estudiantes de La Plata

Fernando Zuqui espera su segundo hijo junto a su pareja. El nombre elegido es León, algo que causó furor en los hinchas de Estudiantes de La Plata, que lo adoran. Al toque de la publicación de su mujer, los hinchas se volvieron locos con la elección. En el Pincha es donde más encuentros jugó y donde ganó dos de los tres títulos que tiene en su carrera.

Los números de Fernando Zuqui