Los elogios de Diego Placente tras la clasificación de la Selección argentina y el saludo de Lionel Messi

diego placente 1 Diego Placente se mostró feliz por la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial Sub 20 en Chile.

Además, Diego Placente llenó de elogios a Gianluca Prestianni, el joven de 19 años que milita en el Benfica y que tuvo una actuación determinante en la semifinal ante Colombia. El número 20 de la Selección argentina no solo brindó la habilitación para que Silvetti marcara el gol sino que mostró un fútbol de alto vuelo y fue el más desequilibrante del conjunto albiceleste. Su aparición en este Mundial Sub 20 comenzó a ser decisiva tras la lesión de Álvaro Montoro. "Él está más maduro y nos pone contentos porque las condiciones siempre las tuvo. Desde que entró, nos dio muchas soluciones y supo esperar su momento", señaló Diego Placente.

El saludo de Lionel Messi tras la clasificación de la Selección argentina

El capitán de la Mayor viene siguiendo con atención el Mundial Sub 20 que viene disputando la Selección argentina en Chile. Ante Colombia no fue la excepción y, una vez consumado el pase a la final, el 10 envió sus felicitaciones a todo el plantel y cuerpo técnico que logró la victoria en semifinales.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Lionel Messi escribió su saludo para la Sub 20 y para Mateo Silvetti, compañero suyo en el Inter Miami. "¡¡Vamos, a la final!! Felicitaciones a todos. Grande, Toto", escribió el astro rosarino.

messi sub 20 El saludo de Lionel Messi para los pibes de la Sub 20.

Se sumaron Dibu Martínez y Rodrigo De Paul a los saludos del capitán y enviaron sus felicitaciones también a través de redes sociales, demostrando el lazo cercano y el apoyo que se mantiene entre la Mayor y la Selección argentina Sub 20.