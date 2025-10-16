La determinante decisión de Boca: el predio de Ezeiza llevará el nombre de uno de los ídolos del club

Juan Román Riquelme y compañía decidieron que el Centro de Entrenamiento que Boca tiene en Ezeiza pase a llamarse, en un futuro próximo, como uno de los más grandes ídolos de la historia del club. La idea es rendirle homenaje cuando finalicen algunas de las obras que se están llevando a cabo en el lugar.

boca predio 1 El Boca Predio pasará a llamarse como uno de los ídolos de la historia del club.

El nombre de qué ídolo de Boca llevará el predio de entrenamiento en Ezeiza

La reciente partida física de Miguel Ángel Russo generó la expectativa de que el Boca Predio podría pasar a llevar el nombre del entrenador que dejó una huella en la historia reciente no solo de la institución Xeneize (fue el último DT que le dio la Libertadores al club) sino también de varios clubes del fútbol argentino como Rosario Central o Estudiantes de La Plata.