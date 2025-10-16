La determinante decisión de Boca: el predio de Ezeiza llevará el nombre de uno de los ídolos del club

Sin embargo, trascendió que desde Boca le rendirán tributo a otro ídolo, también entrenador. Se trata de Carlos Bianchi, ganador de tres Copa Libertadores con el Xeneize, dos Copa Intercontinental, dos Torneo Apertura y un Torneo Clausura. La idea es que, una vez terminadas las obras, se organice un evento en el que el Virrey sea partícipe para homenajearlo por su época dorada como entrenador de Boca.
Boca rendirá homenaje a Carlos Bianchi colocándole su nombre al predio de entrenamiento que tiene en Ezeiza.
Por otra parte, las obras que están llevándose a cabo en el predio de entrenamiento de Ezeiza tienen que ver con la edificación de un comedor y confitería para los juveniles, y con la construcción de dos canchas de césped sintético (una techada para los días de lluvia).