Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Fútbol

La determinante decisión de Boca: el predio de Ezeiza llevará el nombre de uno de los ídolos del club

A modo de reconocimiento por su aporte al club, Boca le pondrá el nombre de una figura máxima de la institución al predio de entrenamiento que el Xeneize tiene en Ezeiza

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
El Boca Predio pasará a llamarse como uno de los grandes ídolos de la historia Xeneize.

El Boca Predio pasará a llamarse como uno de los grandes ídolos de la historia Xeneize.

Dejando atrás los días difíciles que pasó Boca Juniors por la muerte de Miguel Ángel Russo, la institución comenzó a retomar su normal funcionamiento y, desde las altas arcas dirigenciales del club se tomó una importante decisión en lo que respecta al conocido "Boca Predio".

Juan Román Riquelme y compañía decidieron que el Centro de Entrenamiento que Boca tiene en Ezeiza pase a llamarse, en un futuro próximo, como uno de los más grandes ídolos de la historia del club. La idea es rendirle homenaje cuando finalicen algunas de las obras que se están llevando a cabo en el lugar.

boca predio 1
El Boca Predio pasar&aacute; a llamarse como uno de los &iacute;dolos de la historia del club.&nbsp;

El Boca Predio pasará a llamarse como uno de los ídolos de la historia del club.

El nombre de qué ídolo de Boca llevará el predio de entrenamiento en Ezeiza

La reciente partida física de Miguel Ángel Russo generó la expectativa de que el Boca Predio podría pasar a llevar el nombre del entrenador que dejó una huella en la historia reciente no solo de la institución Xeneize (fue el último DT que le dio la Libertadores al club) sino también de varios clubes del fútbol argentino como Rosario Central o Estudiantes de La Plata.

Sin embargo, trascendió que desde Boca le rendirán tributo a otro ídolo, también entrenador. Se trata de Carlos Bianchi, ganador de tres Copa Libertadores con el Xeneize, dos Copa Intercontinental, dos Torneo Apertura y un Torneo Clausura. La idea es que, una vez terminadas las obras, se organice un evento en el que el Virrey sea partícipe para homenajearlo por su época dorada como entrenador de Boca.

bianchi boca
Boca rendir&aacute; homenaje a Carlos Bianchi coloc&aacute;ndole su nombre al predio de entrenamiento que tiene en Ezeiza.

Boca rendirá homenaje a Carlos Bianchi colocándole su nombre al predio de entrenamiento que tiene en Ezeiza.

Por otra parte, las obras que están llevándose a cabo en el predio de entrenamiento de Ezeiza tienen que ver con la edificación de un comedor y confitería para los juveniles, y con la construcción de dos canchas de césped sintético (una techada para los días de lluvia).

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas