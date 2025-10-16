La baja de Godoy Cruz para enfrentar a Lanús y el equipo que planea Walter Ribonetto

Inicio Ovación Fútbol Walter Ribonetto
Walter Ribonetto prepara el once de Godoy Cruz para enfrentar a Lanús con una baja respecto al partido que salió a jugar frente a la Lepra

Carolina Quiroga
Walter Ribonetto comienza a definir el once de Godoy Cruz para enfrentar a Lanús. Foto: Gentileza Prensa Godoy Cruz. 

Godoy Cruz necesita recuperarse de manera urgente. Su situación futbolística es grave en lo que a puntaje en la tabla anual respecta. Tres puntos apenas lo separan de Aldosivi, equipo que hoy descendería por dicha tabla dado que San Martín de San Juan haría lo propio por promedios. En esa disputa, el Tomba hace cinco partidos que no gana y el elenco marplatense ganó los últimos dos compromisos.

La próxima parada de Godoy Cruz es este viernes ante Lanús en condición de visitante por la fecha 13 del Torneo Clausura. Luego del empate ante Independiente Rivadavia, el Tomba está obligado a traerse tres puntos para salir de la zona baja. Para el encuentro ante el Granate, el equipo tendrá una baja respecto al once titular que salió a la cancha en el Estadio Bautista Gargantini.

poggi godoy cruz
Vicente Poggi volvería a la titularidad en Godoy Cruz ante Lanús. Foto: Gentileza Prensa Godoy Cruz.

Para el compromiso ante el Granate, Godoy Cruz no podrá contar con la presencia de Pol Fernández. El ex Boca llegó al límite de amonestaciones y deberá pagar con una fecha de suspensión. En su lugar ingresaría Vicente Poggi de titular y se mantendría Maximiliano González como acompañante en el mediocampo.

Una alternativa es el regreso de Gonzalo Ábrego al equipo titular luego de superar su esguince en el tobillo que lo dejó al margen por varios partidos. El Indio Fernández, capitán de Godoy Cruz, se mantendría fijo en el sector medio pero con la cautela de también encontrarse al límite de tarjetas amarillas (4).

Godoy Cruz-entrenamineto- 1
Misael Sosa podría meterse en el equipo titular ante Lanús. Foto: Gentileza Prensa Godoy Cruz.

Varias incógnitas sostiene Walter Ribonetto para enfrentar a Lanús ya que en, en los entrenamientos en el Predio de Coquimbito, el DT del Expreso ha probado diversas variantes en todas las líneas. En el fondo aparece la incertidumbre de la salida de Juan Escobar ante la Lepra con algunos gestos de dolor. Resta esperar si el zaguero central estará recuperado para mantenerse en la línea de defensores como viene siendo habitual.

Un posible once podría ser con: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar o Tomás Rossi, Juan Morán o Andrés Meli; Vicente Poggi, Indio Fernández, Maximiliano González o Gonzalo Ábrego; Agustín Valverde; Misael Sosa y Agustín Auzmendi. Sin embargo aún no hay precisiones en la Bodega y Ribonetto terminará de definirlo entre jueves y viernes.

