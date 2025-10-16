La baja de Godoy Cruz para enfrentar a Lanús y el equipo que planea Walter Ribonetto

Una alternativa es el regreso de Gonzalo Ábrego al equipo titular luego de superar su esguince en el tobillo que lo dejó al margen por varios partidos. El Indio Fernández, capitán de Godoy Cruz, se mantendría fijo en el sector medio pero con la cautela de también encontrarse al límite de tarjetas amarillas (4).

Godoy Cruz-entrenamineto- 1 Misael Sosa podría meterse en el equipo titular ante Lanús. Foto: Gentileza Prensa Godoy Cruz.

Varias incógnitas sostiene Walter Ribonetto para enfrentar a Lanús ya que en, en los entrenamientos en el Predio de Coquimbito, el DT del Expreso ha probado diversas variantes en todas las líneas. En el fondo aparece la incertidumbre de la salida de Juan Escobar ante la Lepra con algunos gestos de dolor. Resta esperar si el zaguero central estará recuperado para mantenerse en la línea de defensores como viene siendo habitual.

Un posible once podría ser con: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar o Tomás Rossi, Juan Morán o Andrés Meli; Vicente Poggi, Indio Fernández, Maximiliano González o Gonzalo Ábrego; Agustín Valverde; Misael Sosa y Agustín Auzmendi. Sin embargo aún no hay precisiones en la Bodega y Ribonetto terminará de definirlo entre jueves y viernes.