"Mantener el cero también es importante". "Mantener el cero también es importante".

El Tomba registró el tercer empate contra la Lepra y esta vez sin goles: "Todo partido es difícil. Obviamente necesitabamos la victoria, queríamos la victoria, en una situación así se juegan muchas cosas".

ribonetto 1

"Tenemos aproximaciones y situaciones como para convertir, pero en la finalización a veces nos está costando. El otro día con Independiente las tuvimos y no pudimos convertir, hoy también" continuó explicando Walter Ribonetto.

"Hay que ligar un poco y nos estpa faltando también un poco de eso. Estamos más juntos que nunca, ahora hay que preparar la semana para lo que va a ser Lanús que jugamos en cinco días", manifestó el entrenador del Tomba.

Embed - La palabra de Walter Ribonetto tras el empate sin goles entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia.

Godoy Cruz está en una posición complicada ya que está a tan solo cuatro puntos de San Martín de San Juan quienes están perdiendo la categoría: "Todo partido difícil. Obviamente que necesitábamos la victoria y queremos la victoria. Se juegan muchas cosas al querer ganarlo, pero también el equipo rival tiene con qué lastimarte".

A los 50 minutos Tomás Bottari se fue expulsado, pero el Tomba no pudo hacer valer tener un jugador de más durante gran parte del segundo tiempo: "No siempre el hombre de más se hace valer. A lo mejor metiendo mucha gente en ataque es contraproducente, pero uno siempre busca el arco rival y querer ganar los partidos".