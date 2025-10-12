Walter Ribonetto habló tras el empate.

Después del partido Walter Ribonetto habló en la conferencia de prensa y dio sus sensaciones con respecto a un resultado que, a pesar de sumar, lo deja peleando en la parte baja de la tabla de posiciones y a tan solo cuatro puntos de San Martín de San Juan.

Walter Ribonetto (2)
Walter Ribonetto no le encuentra la vuelta al equipo.

La palabra de Walter Ribonetto

La falta de gol de Godoy Cruz es preocupante, es por eso que el ténico se refirió al respecto: "Los partidos se ganan con goles, situaciones creamos. Lo que es la finalización nos está costando".

"Mantener el cero también es importante".

El Tomba registró el tercer empate contra la Lepra y esta vez sin goles: "Todo partido es difícil. Obviamente necesitabamos la victoria, queríamos la victoria, en una situación así se juegan muchas cosas".

"Tenemos aproximaciones y situaciones como para convertir, pero en la finalización a veces nos está costando. El otro día con Independiente las tuvimos y no pudimos convertir, hoy también" continuó explicando Walter Ribonetto.

"Hay que ligar un poco y nos estpa faltando también un poco de eso. Estamos más juntos que nunca, ahora hay que preparar la semana para lo que va a ser Lanús que jugamos en cinco días", manifestó el entrenador del Tomba.

Godoy Cruz está en una posición complicada ya que está a tan solo cuatro puntos de San Martín de San Juan quienes están perdiendo la categoría: "Todo partido difícil. Obviamente que necesitábamos la victoria y queremos la victoria. Se juegan muchas cosas al querer ganarlo, pero también el equipo rival tiene con qué lastimarte".

A los 50 minutos Tomás Bottari se fue expulsado, pero el Tomba no pudo hacer valer tener un jugador de más durante gran parte del segundo tiempo: "No siempre el hombre de más se hace valer. A lo mejor metiendo mucha gente en ataque es contraproducente, pero uno siempre busca el arco rival y querer ganar los partidos".

