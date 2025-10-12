Según un comunicado del colectivo climático, las activistas portaban una pancarta con el lema "12 de octubre, nada que celebrar. Justicia ecosocial".

Con esta acción, la organización pretendía poner sobre la mesa que para muchos pueblos originarios esta fecha, 12 de octubre, simboliza "el despojo y el sufrimiento colectivo. Los pueblos originarios están demandando el reconocimiento de las injusticias históricas y la promoción de reparaciones a sus comunidades".

Celebrar esta fecha se percibe como un acto que "ignora las heridas de un pasado doloroso y la opresión continúa hasta la actualidad", aseguran en la nota.

El colectivo Futuro Vegetal expresó en sus redes sociales que esta protesta se une a las reivindicaciones históricas de los pueblos originarios por la reparación de la ocupación de sus territorios.

colon2 De rojo. Dos activistas tiraron pintura roja sobre un enorme cuadro de Cristóbal Colón.

Y denunció el actual neocolonialismo extractivista que explota sus recursos naturales.

Luna Lagos, portavoz de Futuro Vegetal, afirmó que el 12 de octubre "es la celebración de siglos de opresión, explotación y genocidio de la población originaria de Abya Yala. Basta de enaltecer la colonización y los genocidios, los históricos y los actuales".

Victoria Domingo, también portavoz del movimiento, instó a la población a manifestarse en contra de la celebración de este día, así como a realizar boicots y sabotajes a las empresas que participan en el extractivismo.

Fuente: clarin.com