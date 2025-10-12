Embed - Alfredo Berti habló del partido entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz en el Clausura

Respecto al 0 a 0 final por la fecha 12ª fecha del Torneo Clausura, tercer empate consecutivo entre ambos en la máxima categoría, el entrenador santafesino sumó: "Tuvimos dos o tres oportunidades como para abrir el marcador, y no lo pudimos lograr".

Consultado Berti sobre lo que le queda en este torneo Clausura a Independiente Rivadavia y sus aspiraciónes, señaló: "Vamos a seguir en la búsqueda, creo que el equipo está bien parado defensivamente, nos llegan muy poco, y creo también que creamos situaciones de gol, y no las estamos pudiendo convertir".

En este partido la Lepra sufrió dos expulsiones, y al respecto se le preguntó al entrenador. "Siempre nos preocupa, y siempre nos ocupamos. Es una ventaja que no se puede dar, y es algo a corregir, Hay que entra al campo de juego con 11 futbolistas, y retirarse con 11, si no es ventaja para el rival" explicó.