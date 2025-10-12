Independiente Rivadavia recibió la visita de Godoy Cruz en el esperado derbi mendocino por la 12ª fecha del Torneo Clausura, donde ambos llegaron con necesidad de ganar pero por distintos motivos. En conferencia de prensa, el DT anfitrión analizó objetivamente el funcionamiento de los suyos, que jugaron un tiempo con 10 hombres."
El DT de Independiente Rivadavia Alfredo Berti: "En todo momento fuimos a buscar el partido" contra Godoy Cruz
Tras el duelo por la 12ª fecha de Torneo Clausura entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, Alfredo Berti habló de la falta de gol y el órden defensivo