Alfredo Berti destacó el buen funcinamiento de Independiente Rivadavia en el derbi contra Godoy Cruz.

Alfredo Berti destacó el buen funcinamiento de Independiente Rivadavia en el derbi contra Godoy Cruz.

Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Independiente Rivadavia recibió la visita de Godoy Cruz en el esperado derbi mendocino por la 12ª fecha del Torneo Clausura, donde ambos llegaron con necesidad de ganar pero por distintos motivos. En conferencia de prensa, el DT anfitrión analizó objetivamente el funcionamiento de los suyos, que jugaron un tiempo con 10 hombres."

"Fue un partido donde en todo momento lo fuimos a buscar, tuvimos chances de gol en los dos tiempos, si bien jugamos bastante tiempo con un futbolista menos (Bottari expulsado a los 3' del ST), creo que organizamos el equipo rápido, despues de la expulsión nos organizamos bien defensivamente, el rival no nos preocupó", disparó Alfredo Berti tras empatar con Godoy Cruz.

futbol-clausura-independiente rivadavia-godoy cruz-alfredo berti-01
Alfredo Berti reconoci&oacute; la falta de definici&oacute;n para el gol pero rescat&oacute; el &oacute;rden defensivo, a&uacute;n tras haber jugado casi todo el segundo tiempo con un hombre menos y perdido a Villa, ambos por expulsi&oacute;n, sobre el final.

Alfredo Berti reconoció la falta de definición para el gol pero rescató el órden defensivo, aún tras haber jugado casi todo el segundo tiempo con un hombre menos y perdido a Villa, ambos por expulsión, sobre el final.

Embed - Alfredo Berti habló del partido entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz en el Clausura

Respecto al 0 a 0 final por la fecha 12ª fecha del Torneo Clausura, tercer empate consecutivo entre ambos en la máxima categoría, el entrenador santafesino sumó: "Tuvimos dos o tres oportunidades como para abrir el marcador, y no lo pudimos lograr".

Embed - Segunda parte de la conferencia de Alfredo Berti tras el duelo Independiente Rivadavia - Godoy Cruz

Consultado Berti sobre lo que le queda en este torneo Clausura a Independiente Rivadavia y sus aspiraciónes, señaló: "Vamos a seguir en la búsqueda, creo que el equipo está bien parado defensivamente, nos llegan muy poco, y creo también que creamos situaciones de gol, y no las estamos pudiendo convertir".

En este partido la Lepra sufrió dos expulsiones, y al respecto se le preguntó al entrenador. "Siempre nos preocupa, y siempre nos ocupamos. Es una ventaja que no se puede dar, y es algo a corregir, Hay que entra al campo de juego con 11 futbolistas, y retirarse con 11, si no es ventaja para el rival" explicó.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas