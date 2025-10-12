Para el local, el peligro lo generó -cuando no- Sebastián Villa, en particular cuando subió por derecha, asociado con Matías Fernández.
Bottari, otro expulsado, salta sobre Pol Fernández.
Foto: Axel Lloret/UNO
Por el lado de la visita, que respondió ataque por ataque, apostó a variar los frentes de ataque y al juego asociado y algún remate de media distancia.
En los últimos 10 minutos la Lepra presionó más y generó peligro. Villa dispuso un tiro libre cerca de la media luna, que se fue apenas ancho y antes del pitazo final Petroli dejó una pelota suelta en el área y Costa, sorprendido, definió demasiado alto.
El reinicio fue negativo para los de Berti. Antes del minuto, una contra por la derecha de Auzmendi terminó en centro que cabeceó sólo Pol Fernández, pero dio en un defensor y todo el Tomba pidió penal por mano.
A vuelta de página, una fuerte entrada de Bottari le valió la roja directa. Independiente se quedó con diez y esto obligó la salida de Sartori y el ingreso de Retamar.
A los 10' Maxi González probó desde afuera del área, y el bombazo fue desviado espectacularmente por Centurión.
A los 15' la Lepra volvió a meter peligro en campo rival con las corridas de Matías Fernández, quien sumó un peligroso remate al arco que se fue cerca del ángulo.
A los 27' Villa metió una exquisita pelota cruzada, que el ingresado Barbieri remató a la carrera apenas ancho.
Independiente se cerró atrás pero no renunció al ataque, y Villa mostró su jerarquía encarando o asistiendo, mientras el Tomba no pudo aprovechar el hombre de más para vulnerar el cerrojo local.
A los 41 minutos fue la más clara para Independiente, pero un cabezazo dentro del área de Barbieri se fue afuera inexplicablemente.
Ya en el final, Villa volvió a llevar peligro, girando y desmarcándose, para luego rematar fuerte aunque desviado, el Tomba desperdició un centro desde la izquierda y finalmente el capitán local protagonizó una gran escapada de contra, lo tomaron de la camiseta y le tiró un golpe al rival, ganándose la roja.
Fue un empate que no le sirve demasiado a ninguno de los dos, la Lepra no pudo aprovechar la localía y el Tomba sigue sin ganar para poder alejarse de la zona roja en la tabla anual.