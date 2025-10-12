Para el local, el peligro lo generó -cuando no- Sebastián Villa, en particular cuando subió por derecha, asociado con Matías Fernández.

independiente rivadavia godoy cruz 3 Bottari, otro expulsado, salta sobre Pol Fernández. Foto: Axel Lloret/UNO

Por el lado de la visita, que respondió ataque por ataque, apostó a variar los frentes de ataque y al juego asociado y algún remate de media distancia.

En los últimos 10 minutos la Lepra presionó más y generó peligro. Villa dispuso un tiro libre cerca de la media luna, que se fue apenas ancho y antes del pitazo final Petroli dejó una pelota suelta en el área y Costa, sorprendido, definió demasiado alto.

independiente rivadavia godoy cruz 5

El reinicio fue negativo para los de Berti. Antes del minuto, una contra por la derecha de Auzmendi terminó en centro que cabeceó sólo Pol Fernández, pero dio en un defensor y todo el Tomba pidió penal por mano.

A vuelta de página, una fuerte entrada de Bottari le valió la roja directa. Independiente se quedó con diez y esto obligó la salida de Sartori y el ingreso de Retamar.

¡INDEPENDIENTE RIVADAVIA SE QUEDA CON 10 EN EL CLÁSICO! Expulsado Tomás Bottari por esta acción ante Godoy Cruz.





A los 10' Maxi González probó desde afuera del área, y el bombazo fue desviado espectacularmente por Centurión.

A los 15' la Lepra volvió a meter peligro en campo rival con las corridas de Matías Fernández, quien sumó un peligroso remate al arco que se fue cerca del ángulo.

A los 27' Villa metió una exquisita pelota cruzada, que el ingresado Barbieri remató a la carrera apenas ancho.

Independiente se cerró atrás pero no renunció al ataque, y Villa mostró su jerarquía encarando o asistiendo, mientras el Tomba no pudo aprovechar el hombre de más para vulnerar el cerrojo local.

A los 41 minutos fue la más clara para Independiente, pero un cabezazo dentro del área de Barbieri se fue afuera inexplicablemente.

Ya en el final, Villa volvió a llevar peligro, girando y desmarcándose, para luego rematar fuerte aunque desviado, el Tomba desperdició un centro desde la izquierda y finalmente el capitán local protagonizó una gran escapada de contra, lo tomaron de la camiseta y le tiró un golpe al rival, ganándose la roja.

¡¡INCREÍBLE LO DE VILLA!! El colombiano se ganó la primera amarilla por un fuerte cara a cara con Tello y segundos más tarde vio la roja por una fuerte reacción. La Lepra termina con 9 el clásico.





Fue un empate que no le sirve demasiado a ninguno de los dos, la Lepra no pudo aprovechar la localía y el Tomba sigue sin ganar para poder alejarse de la zona roja en la tabla anual.