Los 5 malos hábitos que comete cualquier principiante en el cuidado de las hortensias

Una hortensia necesita cuidados especiales. Descubre las sugerencias de expertos en jardinería para que la planta estalle de flores en el jardín

Walter Vasquez
Walter Vasquez
Descubre cómo cuidar tus hortensias.

Las hortensias se destacan por la belleza de sus flores, pero no es una planta que sea apta para cualquier persona. Es que dicho ejemplar requiere cuidados de jardinería específicos. De hecho, hay algunos malos hábitos que principiantes reiteran con frecuencia, causando el marchitamiento.

Los 5 errores que jamás debes cometer en el cuidado de las hortensias

En este sentido, si tienes una hortensia en el jardín, debes tener en cuenta algunos errores que habitualmente se comenten en el cuidado de la planta. De esta forma, te asegurarás conseguir una floración abundante. A continuación, la sugerencia de expertos en jardinería.

  • Sol y sombra

La hortensia es una planta delicada en cuanto a su iluminación. Ya sea que se encuentre en el jardín o en una maceta, debes garantizarle sol por la mañana (momento donde los rayos solares son más suaves) y sombra por la tarde. Si recibe luz fuerte todo el día o se encuentra en un lugar sombrío durante varias horas, el ejemplar se marchitará.

hortensia
Aprende a cuidar tus hortensias con estas sugerencias.

  • No garantizarle circulación de aire

La hortensia necesita respirar para evitar la formación de enfermedades fúngicas. Por lo tanto, debemos eliminar partes secas para promover la circulación de aire tanto dentro como alrededor del arbusto. Postergar esta tarea de jardinería puede ser fatal.

  • No verificar la humedad del suelo

A pesar de que a las hortensias le gusta el agua en abundancia, debemos evitar regar en exceso, más todavía si la planta tiene un suelo arcilloso y de drenaje lento. Por eso, los especialistas sugieren comprobar el nivel de humedad del sustrato: si la tierra está seca a 2 centímetros de profundidad, puedes agregar agua.

Si notas que a la hortensia se le caen sus hojas y tiene bordes marrones, significa que las raíces están encharcadas y has regado el ejemplar en exceso. En cambio, si las hojas están caídas, la planta necesita agua.

  • Excederse con el fertilizante

Esta planta elegante es sensible al exceso de nutrientes. Si bien le gustan los suelos ricos en materia orgánica, excederse con los fertilizantes o abonos puede quemar el sistema radicular del ejemplar, haciendo que las hojas y flores se pongan marrones y luego se caigan.

hortensias
Evita cometer estos errores garrafales con tus hortensias.

  • No quitar babosas y caracoles

Las lluvias promueven la aparición de caracoles y babosas, moluscos letales para las hortensias, ya que se alimentan de hojas nuevas y tiernas, dañando el ejemplar. Si no los quitas, la planta podría morir rápidamente.

