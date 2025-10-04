El café, por un lado, es fuente primordial de distintos minerales claves en el fortalecimiento de la lengua de suegra. En concreto, se destaca por su aporte de nitrógeno, el cual es fundamental para la producción de masa vegetal, ayudando a la planta a desarrollarse de forma fuerte y saludable. Además, promueve la aparición de flores.

En la misma línea, el café es un ingrediente que aporta, en menor medida, otros nutrientes, tales como potasio, magnesio, fósforo y hierro.

cafe Aprovecha los beneficios del café en tu sansevieria o lengua de suegra.

Por otro lado, la canela es reconocida por ser un potente fungicida natural. Esta especia contiene compuestos que ayudarán a combatir hongos y moho, frenando su proliferación.

En relación a esto, su fuerte olor también ayudará a repeler insectos, algo clave en caso de que la sansevieria se encuentra en una maceta en el exterior. Espolvoreando un poco de canela en el sustrato de la planta lograremos alejar hormigas, babosas y hasta caracoles, promoviendo así la buena integridad de la mencionada suculenta.

Canela Estos son los beneficios de la canela en tu sansevieria o lengua de suegra.

En este sentido, los expertos en jardinería recomiendan buscar un recipiente y dentro de él colocar dos cucharadas de canela y una cucharada de café (sin endulzantes artificiales). Revolver bien hasta integrar los ingredientes y posteriormente espolvorear la mezcla en el sustrato de la lengua de suegra.

Cada vez que riegues tu sansevieria, con cautela y evitando encharcar las raíces, se liberará un fuerte olor que repelerá insectos, mientras que los nutrientes se absorberán, beneficiando así al óptimo crecimiento de la lengua de suegra. Este truco de jardinería puedes repetirlo una vez cada dos semanas.