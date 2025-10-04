La Dirección de Contingencias Climáticas informó que luego de la ocurrencia de viento Zonda en alta montaña, este sábado en la noche ingresará un frente frío que hará descender la temperatura. El pronóstico anticipa que continuarán las condiciones de inestabilidad en la cordillera y en la precordillera para este domingo 5 de octubre. El Zonda afectó a los departamentos de Luján de Cuyo, Rivadavia y Lavalle con la afectación en cortes de luz y árboles y postes caídos.
El viento Zonda afectó a Rivadavia, Lavalle y Luján de Cuyo con árboles, postes caídos y apagones
Tras el viento Zonda, se mantiene la inestabilidad en la cordillera y precordillera. Posibles nevadas en Malargüe y San Rafael para esta madrugada