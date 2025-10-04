Inicio Sociedad Viento Zonda
El viento Zonda afectó a Rivadavia, Lavalle y Luján de Cuyo con árboles, postes caídos y apagones

Tras el viento Zonda, se mantiene la inestabilidad en la cordillera y precordillera. Posibles nevadas en Malargüe y San Rafael para esta madrugada

Por UNO
El reporte del viento Zonda arrojó que se cayeron 5 árboles en Lavalle y hubo cortes de luz en Potrerillos. (Foto de archivo).

La Dirección de Contingencias Climáticas informó que luego de la ocurrencia de viento Zonda en alta montaña, este sábado en la noche ingresará un frente frío que hará descender la temperatura. El pronóstico anticipa que continuarán las condiciones de inestabilidad en la cordillera y en la precordillera para este domingo 5 de octubre. El Zonda afectó a los departamentos de Luján de Cuyo, Rivadavia y Lavalle con la afectación en cortes de luz y árboles y postes caídos.

Durante el tiempo que el viento sopló con mayor intensidad, un forestal precipitó sobre un vehículo en el departamento del este, pero afortunadamente no tenía ocupantes en su interior.

Un reporte de la Dirección de Defensa Civil detalla, que en general, el viento Zonda tuvo actividad en parte del Gran Mendoza, pero en general no hubo mayores inconvenientes.

  • Lavalle:

-Viento moderado del sector suroeste con 5 árboles y un poste caído.

  • Luján de Cuyo:

-Viento leve con 2 árboles y 5 postes de la misma línea caídos.

  • Rivadavia:

-Un árbol caído sobre un vehículo sin personas en el interior.

Árboles caídos en La Paz 1.jpg
El viento Zonda provoca la caída de árboles añosos o con déficit hídrico. (Imágenes de archivo).

Luego del viento Zonda llega el frío

En la madrugada del domingo se ha pronosticado el ingreso de un frente frío, como sucede luego de un episodio de viento Zonda. Este llegará con fuerte viento sur.

Las temperaturas serán 12 grados de mínima y apenas 18 grados de máxima, luego de los 33 grados del sábado. Además, será un día gris por la nubosidad con probabilidades de lluvias durante el inicio de la jornada.

Pronóstico del tiempo en Mendoza

Ya para el lunes el cielo se despejará y esto provocará temperaturas bajo cero en la zona del Valle de Uco con posibles heladas tardías en zonas de viñas.

Después de todo este proceso que dejará el viento Zonda, desde el martes repuntan las temperaturas que irán en un aumento gradual a marcas típicas para la época.

