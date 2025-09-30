Inicio Sociedad Sansevieria
Pocos lo saben: para qué sirve regar una sansevieria o lengua de suegra con agua de lluvia

Especialistas en jardinería recomiendan implementar el riego con agua de lluvia en tu sansevieria o lengua de suegra

Esto sucede si riegas una sansevieria con agua de lluvia.

Entre los cuidados de jardinería que exige la sansevieria o lengua de suegra, el riego es uno de los indispensables. Y no hablo de la frecuencia del mismo, sino en el tipo de agua que le brindamos a la suculenta. En este sentido, te revelaré por qué razón debes reemplazar el agua del grifo o surtidor y sustituirla por lluvia.

Jardinería: esto sucede si riegas tu sansevieria o lengua de suegra con agua de lluvia

Si bien anteriormente te sugerí regar una sansevieria con agua de cocción de pastas, hoy te enseñaré otro método efectivo para cuidar esta suculenta y estimular su crecimiento: hidratar la lengua de suegra con agua de lluvia.

lluvia sansevieria
Si llueve, es mejor que saques tu sansevieria al exterior.

Expertos en jardinería aseguran que, en primera instancia, el agua de lluvia no tiene cloro, un componente que trae el agua que sacamos el grifo o surtidor para regar nuestra sansevieria. Este químico viene incorporado en pequeñas cantidades para controlar los microorganismos y que el recurso hídrico sea apto para el consumo de personas. Sin embargo, esto resulta perjudicial para las plantas.

En consecuencia, se recomienda reemplazar el agua del surtidor por agua de lluvia. Las propiedades de esta última están centradas, especialmente, en el nivel de acidez. La explicación de los especialistas radica en que contiene pequeñas cantidades de dióxido de carbono que absorbe de la atmósfera, produciendo pequeñas cantidades de ácido carbónico de baja concentración.

sansevieria lengua de suegra jardín
Así de fácil podrás estimular el crecimiento de tu sansevieria o lengua de suegra.

Una vez que las plantas absorben este ácido, comienza un proceso de crecimiento acelerado el cual verás reflejado a las pocas semanas. Además, los macronutrientes son otros de los grandes aportes del agua lluvia para beneficiar a la sansevieria o lengua de suegra.

En este sentido, el agua de lluvia permite a la suculenta aprovechar mejor el nitrógeno del suelo, el cual contribuye en gran medida al desarrollo saludable de la misma: tendrá hojas más largas, fuertes y coloridas.

sansevieria lengua de suegra
Este truco estimular&aacute; el crecimiento de tu sansevieria o lengua de suegra.

Para aprovechar este beneficio, simplemente deberás sacar tu sansevieria o lengua de suegra al exterior cada vez que llueva. Siempre tendrás que observar que el sustrato se moje lo suficiente pero no se encharque, para evitar que las raíces se dañen. Además, tendrás que garantizar el buen drenaje de la maceta. De esta forma, la suculenta crecerá más rápido y la protegerás del daño que le genera el agua de grifo o surtidor.

