Pocos lo saben: para qué sirve regar una sansevieria o lengua de suegra con agua de lluvia

Expertos en jardinería aseguran que, en primera instancia, el agua de lluvia no tiene cloro, un componente que trae el agua que sacamos el grifo o surtidor para regar nuestra sansevieria. Este químico viene incorporado en pequeñas cantidades para controlar los microorganismos y que el recurso hídrico sea apto para el consumo de personas. Sin embargo, esto resulta perjudicial para las plantas.

En consecuencia, se recomienda reemplazar el agua del surtidor por agua de lluvia. Las propiedades de esta última están centradas, especialmente, en el nivel de acidez. La explicación de los especialistas radica en que contiene pequeñas cantidades de dióxido de carbono que absorbe de la atmósfera, produciendo pequeñas cantidades de ácido carbónico de baja concentración.

Una vez que las plantas absorben este ácido, comienza un proceso de crecimiento acelerado el cual verás reflejado a las pocas semanas. Además, los macronutrientes son otros de los grandes aportes del agua lluvia para beneficiar a la sansevieria o lengua de suegra.

En este sentido, el agua de lluvia permite a la suculenta aprovechar mejor el nitrógeno del suelo, el cual contribuye en gran medida al desarrollo saludable de la misma: tendrá hojas más largas, fuertes y coloridas.

Para aprovechar este beneficio, simplemente deberás sacar tu sansevieria o lengua de suegra al exterior cada vez que llueva. Siempre tendrás que observar que el sustrato se moje lo suficiente pero no se encharque, para evitar que las raíces se dañen. Además, tendrás que garantizar el buen drenaje de la maceta. De esta forma, la suculenta crecerá más rápido y la protegerás del daño que le genera el agua de grifo o surtidor.