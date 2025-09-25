Un chorrito de este abono casero y tu sansevieria o lengua de suegra estallará de flores en octubre

En concreto, el principal nutriente que necesita una sansevieria es el potasio. Esto se debe a que el mismo es clave para el desarrollo de flores, estimulando su crecimiento en pocas semanas. También fortalece las raíces, haciendo que se desarrollen con más fuerza y así la lengua de suegra tenga hojas erectas y firmes. Por otro lado, el potasio también contribuirá a regular el transporte de agua y nutrientes dentro del ejemplar, asegurando que todos sus sistemas funcionen de manera eficiente.

Por todas estas razones, la mejor alternativa será preparar un potente abono casero con cáscaras de banana, rico en el mencionado nutriente. Si lo aplicamos en estos días, aseguraremos una floración imponente en octubre.

cascaras de banana Las cáscaras de banana ayudarán a estimular la floración de la sansevieria.

Para realizar este truco de jardinería, expertos recomiendan reunir las cáscaras de 5 bananas y cortarlas en pequeños trozos. A continuación, colocarlas en un recipiente transparente, llenarlo con agua potable sin cloro y taparlo. Llevar el envase con las cáscaras a un lugar oscuro, a temperatura ambiente.

Dejar reposar durante 48 o 72 horas, para que las cáscaras liberen el potasio y otros nutrientes. Transcurrido el tiempo, colar y el líquido resultado será el abono casero que beneficiará a la sansevieria. Antes de regar el sustrato con esta solución, es menester rebajarla con un poco de agua potable, para que la lengua de suegra no se sobrefertilice.

Si repites este truco de jardinería cada vez que el sustrato de la sansevieria esté seco, en unas pocas semanas la planta estallará de flores.