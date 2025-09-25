Inicio Sociedad Sansevieria
Un chorrito de este abono casero y tu sansevieria o lengua de suegra estallará de flores en octubre

Si buscas que tu sansevieria o lengua de suegra tenga flores en pocas semanas, debes aplicarle este potente abono casero

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
La lengua de suegra o sansevieria tendrá flores gracias a este abono casero líquido.

Pocos saben que la sansevieria o lengua de suegra es una planta que no solo puede exhibir hojas elegantes, sino también hermosas flores blancas. Para que esto sea posible, debemos considerar una tarea de jardinería primordial: nutrirla con un potente abono casero. En este sentido, a continuación te brindaré una alternativa infalible para lograr este cometido en pocas semanas.

Cuál es el abono casero que necesita la sansevieria para estimular su floración

Más allá de los habituales cuidados de jardinería que exige la sansevieria o lengua de suegra, el abono casero será clave para la floración de esta suculenta. Por este motivo, debemos saber con precisión qué nutrientes requiere el ejemplar para mostrar elegantes flores en cuestión de semanas.

sansevieria lengua de suegra
El secreto de jardiner&iacute;a para que la sansevieria estalle de flores.

En concreto, el principal nutriente que necesita una sansevieria es el potasio. Esto se debe a que el mismo es clave para el desarrollo de flores, estimulando su crecimiento en pocas semanas. También fortalece las raíces, haciendo que se desarrollen con más fuerza y así la lengua de suegra tenga hojas erectas y firmes. Por otro lado, el potasio también contribuirá a regular el transporte de agua y nutrientes dentro del ejemplar, asegurando que todos sus sistemas funcionen de manera eficiente.

Por todas estas razones, la mejor alternativa será preparar un potente abono casero con cáscaras de banana, rico en el mencionado nutriente. Si lo aplicamos en estos días, aseguraremos una floración imponente en octubre.

cascaras de banana
Las c&aacute;scaras de banana ayudar&aacute;n a estimular la floraci&oacute;n de la sansevieria.

Para realizar este truco de jardinería, expertos recomiendan reunir las cáscaras de 5 bananas y cortarlas en pequeños trozos. A continuación, colocarlas en un recipiente transparente, llenarlo con agua potable sin cloro y taparlo. Llevar el envase con las cáscaras a un lugar oscuro, a temperatura ambiente.

Dejar reposar durante 48 o 72 horas, para que las cáscaras liberen el potasio y otros nutrientes. Transcurrido el tiempo, colar y el líquido resultado será el abono casero que beneficiará a la sansevieria. Antes de regar el sustrato con esta solución, es menester rebajarla con un poco de agua potable, para que la lengua de suegra no se sobrefertilice.

Si repites este truco de jardinería cada vez que el sustrato de la sansevieria esté seco, en unas pocas semanas la planta estallará de flores.

