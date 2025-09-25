El árbol más antiguo de la historia, resiste a la sequía y da un codiciado fruto

Uno de los ejemplos más destacados en el Mediterráneo es la oliva, y el árbol que la produce, el olivo milenario, considerado uno de los árboles más longevos del mundo. Algunos olivos en regiones como Andalucía, Grecia o Sicilia superan los 2.000 años de edad, y continúan dando frutos de manera regular.

Este árbol no solo aporta alimento y aceite, sino que se ha convertido en un pilar económico, ya que el aceite de oliva es uno de los productos más exportados y reconocidos de la cuenca mediterránea.

Aceituna

¿Cómo es este árbol?

Este árbol se caracteriza por: