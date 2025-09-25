Inicio Sociedad Árboles
Mundo

El árbol más antiguo de la historia, resiste a la sequía y da un codiciado fruto

Este árbol combina longevidad, productividad y resiliencia como un pilar económico, cultural y ambiental del Mediterráneo, cuyo fruto conecta historia, tradición y comercio del mundo

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
El árbol más antiguo de la historia, resiste a la sequía y da un codiciado fruto

A lo largo de la historia, ciertos árboles han adquirido un valor excepcional no solo por su longevidad, sino también por los productos que generan impactando en la economía del mundo. En regiones donde la agricultura y la economía dependen de cultivos específicos, algunos árboles se convierten en símbolos culturales, económicos y ecológicos.

Su resistencia al paso del tiempo y su capacidad de producir recursos altamente demandados los hacen esenciales para la identidad y la prosperidad de las comunidades que los cultivan. Estos árboles antiguos representan un equilibrio entre la naturaleza y la actividad humana, ofreciendo frutos, aceites o maderas que han acompañado a civilizaciones enteras.

Olivo de la isla de creta (1).jpg

El árbol más antiguo de la historia, resiste a la sequía y da un codiciado fruto

Uno de los ejemplos más destacados en el Mediterráneo es la oliva, y el árbol que la produce, el olivo milenario, considerado uno de los árboles más longevos del mundo. Algunos olivos en regiones como Andalucía, Grecia o Sicilia superan los 2.000 años de edad, y continúan dando frutos de manera regular.

Este árbol no solo aporta alimento y aceite, sino que se ha convertido en un pilar económico, ya que el aceite de oliva es uno de los productos más exportados y reconocidos de la cuenca mediterránea.

Aceituna

¿Cómo es este árbol?

Este árbol se caracteriza por:

  • Longevidad extraordinaria: algunos ejemplares superan los 2.000 años, lo que los convierte en testigos vivos de la historia y en símbolos culturales de la región mediterránea.
  • Producción de frutos: aunque su tamaño y forma pueden ser irregulares, estos olivos siguen produciendo aceitunas, que son utilizadas tanto para consumo directo como para la extracción de aceite de oliva virgen extra, un producto altamente valorado a nivel mundial.
  • Resistencia ambiental: estos árboles milenarios toleran suelos pobres, sequías prolongadas y cambios climáticos, lo que explica su supervivencia durante siglos en zonas áridas y montañosas del Mediterráneo.
  • Importancia económica: el aceite de oliva que producen estos árboles es uno de los productos más exportados de la región, contribuyendo significativamente a la economía de países como España, Italia y Grecia.
  • Valor cultural y patrimonial: más allá de su función económica, estos árboles son símbolos de tradición, identidad y sostenibilidad. Muchas comunidades los protegen como patrimonio natural y cultural, utilizándolos también como atractivo turístico y educativo.

Temas relacionados:

Te puede interesar