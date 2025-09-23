Cómo 2.000 no fueron suficiente, plantó 130.000 árboles: desafió al desierto y lo convirtió en un oasis

En 1964, se trasladó a Tiznit, Marruecos, con una entrada de ida debido a limitaciones económicas. Allí, plantó 2.000 árboles, incluyendo pinos corsos, logrando una tasa de supervivencia del 80%. Este proyecto demostró que era posible regenerar tierras áridas mediante la plantación de árboles, creando microclimas que favorecieran la agricultura y la biodiversidad.

Tras la independencia de Argelia en 1962, Campbell-Purdie se trasladó a Bou Saâda, donde el gobierno le asignó un terreno de 100 hectáreas previamente utilizado como vertedero militar. Con el apoyo de la Cruz Roja Argelina, plantó 130.000 árboles, incluyendo olivos, cítricos, higos, cipreses, acacias y eucaliptos. A pesar de desafíos como inundaciones repentinas y plagas, logró una tasa de supervivencia del 80%. Su trabajo inspiró al gobierno argelino a plantar una franja de árboles de 12 metros de ancho a través del país como barrera verde contra el avance del desierto.

Argelia (1)

Legado y reconocimiento

En 1967, publicó su único libro, Woman Against the Desert, con una introducción de la escritora Iris Murdoch. En él, compartió sus experiencias y convicciones sobre el poder de los árboles para transformar paisajes áridos en ecosistemas productivos. Su trabajo fue reconocido por organizaciones como la Fundación Internacional de Árboles y la Fundación Global Earth Repair (International Tree Foundation).

A pesar de su salud deteriorada, Campbell-Purdie continuó promoviendo la reforestación hasta su muerte en 1985 en Atenas. Su legado perdura como un ejemplo de cómo la determinación y el conocimiento práctico pueden generar cambios significativos en la lucha contra la desertificación.