Cómo 2.000 no fueron suficiente, plantó 130.000 árboles: desafió al desierto y lo convirtió en un oasis

Su historia es un testimonio de la capacidad humana para transformar el entorno a través de la acción consciente y el respeto por la naturaleza

Valentina Araya
Wendy Campbell-Purdie fue una pionera neozelandesa, plantando árboles luchó contra la desertificación y fue conocida por su trabajo en la creación de oasis en el desierto del Sahara. Su enfoque innovador y su dedicación a la reforestación en zonas áridas la convirtieron en una figura destacada en la historia de la conservación ambiental.

Nacida en una familia de agricultores en Nueva Zelanda, Campbell-Purdie desarrolló una profunda conexión con la naturaleza desde joven. En la década de 1950, trabajó en Córcega para una empresa maderera, donde se familiarizó con la tala de árboles y sus efectos en el medio ambiente. Esta experiencia despertó en ella una preocupación por la desertificación y la pérdida de biodiversidad, motivándola a buscar soluciones prácticas para revertir estos procesos.

En 1964, se trasladó a Tiznit, Marruecos, con una entrada de ida debido a limitaciones económicas. Allí, plantó 2.000 árboles, incluyendo pinos corsos, logrando una tasa de supervivencia del 80%. Este proyecto demostró que era posible regenerar tierras áridas mediante la plantación de árboles, creando microclimas que favorecieran la agricultura y la biodiversidad.

Tras la independencia de Argelia en 1962, Campbell-Purdie se trasladó a Bou Saâda, donde el gobierno le asignó un terreno de 100 hectáreas previamente utilizado como vertedero militar. Con el apoyo de la Cruz Roja Argelina, plantó 130.000 árboles, incluyendo olivos, cítricos, higos, cipreses, acacias y eucaliptos. A pesar de desafíos como inundaciones repentinas y plagas, logró una tasa de supervivencia del 80%. Su trabajo inspiró al gobierno argelino a plantar una franja de árboles de 12 metros de ancho a través del país como barrera verde contra el avance del desierto.

Legado y reconocimiento

En 1967, publicó su único libro, Woman Against the Desert, con una introducción de la escritora Iris Murdoch. En él, compartió sus experiencias y convicciones sobre el poder de los árboles para transformar paisajes áridos en ecosistemas productivos. Su trabajo fue reconocido por organizaciones como la Fundación Internacional de Árboles y la Fundación Global Earth Repair (International Tree Foundation).

A pesar de su salud deteriorada, Campbell-Purdie continuó promoviendo la reforestación hasta su muerte en 1985 en Atenas. Su legado perdura como un ejemplo de cómo la determinación y el conocimiento práctico pueden generar cambios significativos en la lucha contra la desertificación.

