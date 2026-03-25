Practicaban enduro en la inmensidad de la montaña y vivieron una de las peores experiencias

“Se les hizo tarde y no tenían una buena ruta para el regreso, por eso decidieron hacer noche en el sector conocido como Corral de Piedra”, relató el comisario Emilio Abarca, del área de Búsqueda de Personas de la Policía de San Juan.

Con las primeras luces del lunes, los enduristas evaluaron continuar por Zonda, pero debieron desistir. “No estaban en buenas condiciones y las motos no les daban para seguir subiendo, entonces decidieron pegar la vuelta", indicó el jefe policial. Fue en ese momento cuando la situación se volvió crítica: a la altura de Los Helechos se quedaron sin combustible, lo que obligó a que dos de las motos bajaran en busca de abastecimiento.

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Operativo enduro: a contrarreloj en la inmensidad de los cerros

La alarma se encendió en la madrugada del lunes. Cerca de las 4:30, al constatar que el grupo de enduro no había regresado y no había contacto, se activó un fuerte protocolo de búsqueda en la montaña de San Juan. “Se desplegaron todos los recursos: ingresó personal del grupo especial GERAS por Zonda y también efectivos desde la Subcomisaría Los Berros junto a la División Rural", detalló Abarca.

En medio de la incertidumbre por las ausencias de los practicantes de enduro, un dato clave trajo alivio la noche anterior: el guía había logrado captar señal y comunicarse con un familiar. El mensaje fue claro: estaban todos en buen estado de salud, aunque complicados por la topografía del lugar.

Finalmente, cerca del mediodía del lunes, el personal de rescate que había salido desde Los Berros logró establecer contacto directo con el grupo. Tras ser asistidos con el combustible necesario, los seis aventureros pudieron poner en marcha sus motores y concretar el ansiado descenso, regresando a sus respectivos domicilios sin lesiones.

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Un antecedente reciente que enciende las alarmas en mundo del enduro

Este dramático episodio recuerda a un hecho de similares características ocurrido apenas la semana pasada, que mantuvo en vilo a San Juan. El endurista Martín Flores Saldívar (45) también se había extraviado en Zonda por falta de combustible.

El piloto pasó la noche aislado en un área de difícil acceso camino al cerro El Tontal y, tras ser hallado al día siguiente en buenas condiciones, debió ser rescatado y trasladado en helicóptero hacia la Ciudad de San Juan.

Estos incidentes reiterados dejan en evidencia los altos riesgos que pueden presentarse en las travesías de alta montaña y recuerdan la importancia vital de extremar la planificación y la logística a la hora de desafiar la inmensidad de los cerros cuyanos.