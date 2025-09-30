El alumno que llevó un cuchillo a la escuela en La Paz tuvo una crisis dentro de la institución

escuela Galileo Vitali 1 La escuela Galileo Vitali, de La Paz, donde un alumno llevó un cuchillo y lo entregó a las autoridades.

La vuelta de la escolaridad protegida que no resultó

Según explicaron desde la DGE, el adolescente había sido enviado a estudiar a su casa, por medio de la modalidad de escolaridad protegida. Esto ocurre cuando un alumno presenta problemas de conducta que pueden ser peligrosas para él o para terceros, o bien, por alguna situación compleja que se viva en el hogar -por ejemplo, que el chico deba cuidar a un familiar enfermo-.

Sin embargo, la disposición fue reincorporarlo a clases presenciales, aunque la vuelta a la escuela no resultó: el alumno entró en crisis y debieron intervenir distintos organismos.

Necesidad de un abordaje psicológico

Desde el gobierno escolar explicaron que, según lo evaluado por distintos profesionales que han intervenido en el caso, el chico necesita una contención psicológica, que contemple un abordaje personalizado. Por este motivo, se había llamado a una ambulancia del SEC que trasladaría al menor al Notti.

Esta instancia fue rechazada por la madre del adolescente, que no permitió la internación, así es que por el momento, el chico, según informó el periodista Oscar Campi -corresponsal en el Este- está en casa con la familia.

De todas maneras, la DGE insistirá con la medida.

Quieren que los padres se hagan cargo del bullying de sus hijos

Por los complejos problemas de convivencia escolar que se viven en la actualidad, el gobierno escolar decidió enviar un proyecto de ley a la Legislatura provincial. Este consiste en modificar el Código Contravencional y agregarle el artículo100 bis que reglamenta la responsabilidad de los padres. “Se considerará una contravención la omisión del deber de vigilancia y cuidado por parte de los padres, tutores o cualquier persona que ejerza la responsabilidad parental, cuando un niño o adolescente a su cargo cometa actos de acoso escolar (bullying) que causen daño físico, psicológico o emocional a otro menor en el ámbito educativo o social”.

Se suma, además, el artículo 100 ter, sobre la aplicación de un nuevo protocolo para las autoridades escolares, necesario antes de remitir el caso a un juzgado contravencional.