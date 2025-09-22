El alumno que llevó una réplica de pistola a un colegio de Guaymallén seguirá en modalidad protegida

"El abordaje ha sido integral, se han aplicado los protocolos correspondientes de forma profesional. También actuaron las autoridades del establecimiento educativo técnico, la Dirección de Acompañamiento Escolar y el Equipo Técnico Interdisciplinario", explicó el funcionario en diálogo con Radio Nihuil.

La modalidad de escolaridad protegida implica que el adolescente tendrá docentes particulares que irán a su domicilio y estará acompañado por profesionales que irán evaluando la evolución del estudiante hasta al menos fin de año, de acuerdo a lo que aclaró Dagne.

El caso de un alumno que amenazó a un compañero con una réplica de arma

Según el relato de varios testigos, el adolescente llegó al colegio con la réplica del arma y, al bajarse del colectivo que lo llevaba hasta la escuela, habría apuntado en el cuello a otro compañero al que amenazó.

La situación fue alertada por una compañera que viajaba en el mismo transporte, quien también habría sido intimidada por el joven. Según los testimonios, el estudiante le advirtió que si contaba lo sucedido "iba a matar a las psicopedagogas de la escuela".

En el acto habría actuado una preceptora que trasladó al chico a su oficina y allí logró que le entregara el arma. Luego llegó la Policía alertada por una llamada al 911.

Policía móviles Seguridad La Policía intervino en el hecho del joven que llevó una réplica de una pistola de aire comprimido al colegio. Imagen de archivo. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Según contó una profesora en Radio Nihuil, desde la dirección del colegio les avisaron a los docentes que no harían el recreo para evitar que el miedo y los rumores corrieran en el patio de la escuela. En paralelo el equipo de psicólogas y psicopedagogas habló con el alumno de 15 años para comprender la situación. Si bien la situación fue alarmante, el joven nunca sacó el arma dentro del establecimiento educativo.

"Se activó el protocolo luego de que las autoridades se enteraran de que un chico de primer año había ingresado con un arma a la escuela. Él no sacó el arma en la escuela. Pero se enteraron por otras compañeras que había venido con un arma", contó la profesora que estaba dando clases en el colegio.

Desde la DGE llamaron a continuar las clases con normalidad

Dagne también aclaró que este martes las clases se realizarán con total normalidad y pidió a los padres que envíen a sus hijos a la escuela.

"Quiero aclarar que nunca se vio interrumpida la actividad académica en el establecimiento educativo. Por eso pedimos que mañana (por este martes) lleven a sus hijos al al normal cursado de cada una de las carreras técnicas", concluyó Dagne.