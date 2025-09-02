Inicio Sociedad Hortensia
Las reglas de oro para podar una hortensia y estimular la floración de la planta antes de la primavera

La poda de la hortensia es vital para la floración de la planta. Descubre cómo hacer esta tarea de jardinería de forma correcta

Walter Vasquez
Estas son las claves para podar una hortensia.

Para aprovechar la radiante floración de la hortensia, es necesario conocer cómo podar esta planta. Si bien sabemos que dicha tarea de jardinería debe hacerse con la finalización del invierno (siempre que no haya heladas), es menester tener a disposición las reglas de oro para hacer la poda de este ejemplar y así potenciar su crecimiento en primavera.

Jardinería: cómo podar una hortensia para que estalle de flores en primavera

La hortensia exige diversos cuidados para crecer espléndida y exhibir una floración radiante. Uno de los más importantes, además del uso de abonos caseros, es la poda de dicho ejemplar.

podar planta hortensia
La poda de la hortensia es vital para la floraci&oacute;n de la planta.

Según expertos en jardinería, existen algunas reglas de oro para saber cómo podar las hortensias y así estimular la floración de la planta. La primera (y casi la más importante) pasa por desinfectar las herramientas que utilizaremos.

En concreto, desinfectar las tijeras de podar nos permitirá realizar cortes limpios y evitar que la planta se enferme por las bacterias que pueden ingresar a través de sus heridas. En la misma línea, los especialistas aconsejan utilizar tijeras de mango largo para las hortensias viejas y tijeras pequeñas para las más delgadas y jóvenes. En cuanto al corte, el mismo debe ser inclinado.

Otra de las reglas de oro para podar una hortensia pasa por comprender que esta tarea no requiere de cortar muchas ramas, sino más bien eliminar una parte del ramaje. De esta forma, lograremos que la planta concentre sus nutrientes en crecer y florecer correctamente.

podar hortensia
Aprende a podar una hortensia con estos consejos de jardiner&iacute;a.

Por último, y no menos importante, una regla de oro que no podemos ignorar pasa por conocer los tipos de rama que tiene una hortensia y así saber cómo podar:

  • Ramas viejas: suelen estar en el centro de la planta, incluso se entrecruzándose. Este tipo de ramas hay que eliminarlas por completo, ya que le quitan nutrientes a la hortensia.
  • Ramas jóvenes: estas se deben podar al 50% de su longitud. Si todavía cuentan con flores viejas, se recomienda cortar por encima de la yema.
  • Chupones: son las ramas más jóvenes, con un tallo que comienza en la base de la planta. Desde aquí nacen las flores, por lo que nunca hay que podarlas.

