Las reglas de oro para podar una hortensia y estimular la floración de la planta antes de la primavera

En concreto, desinfectar las tijeras de podar nos permitirá realizar cortes limpios y evitar que la planta se enferme por las bacterias que pueden ingresar a través de sus heridas. En la misma línea, los especialistas aconsejan utilizar tijeras de mango largo para las hortensias viejas y tijeras pequeñas para las más delgadas y jóvenes. En cuanto al corte, el mismo debe ser inclinado.

Otra de las reglas de oro para podar una hortensia pasa por comprender que esta tarea no requiere de cortar muchas ramas, sino más bien eliminar una parte del ramaje. De esta forma, lograremos que la planta concentre sus nutrientes en crecer y florecer correctamente.

podar hortensia Aprende a podar una hortensia con estos consejos de jardinería.

Por último, y no menos importante, una regla de oro que no podemos ignorar pasa por conocer los tipos de rama que tiene una hortensia y así saber cómo podar: