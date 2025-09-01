Pocos lo saben: qué significa que una sansevieria o lengua de suegra tenga una cinta amarilla en sus hojas

sansevieria lengua de suegra Si tienes una lengua de suegra en casa, es mejor que le coloques una cinta amarilla a sus hojas.

De acuerdo a los postulados del Feng Shui, el amarillo está vinculado al elemento fuego, por lo cual significa calidez, amistad y alegría. En este sentido, quien coloca una cinta amarilla en las hojas de la lengua de suegra estará dando a entender que su hogar es refugio no solo para su familia, sino también para amigos y otros seres queridos. Esto quiere decir que cualquier persona es bien recibida en la vivienda.

En la misma línea, el Feng Shui nos dice que colocar una cinta amarilla en las hojas de la sansevieria también estará vinculado a la energía monetaria. Esto significa que se favorecerá el desarrollo de la economía, tanto individual como familiar.

Al mismo tiempo, se logrará una mejor administración del hogar porque el amarillo está ligado al oro. Esto quiere decir, según la filosofía asiática de origen taoísta, que no solo abundará la prosperidad y la abundancia, sino también la riqueza, tanto material como emocional.

cinta amarilla planta Esta práctica no es exclusiva de la sansevieria, ya que el Feng Shui la recomienda también a otras plantas y árboles.

Lo único que debemos tener en cuenta al momento de colocar una cinta amarilla en las hojas de la sansevieria es el tono de color escogido. Si es un amarillo muy fuerte, será perjudicial para las vibras, ya que provocará ansiedad y alterará la tranquilidad del hogar y de la mente. En cambio, se recomienda optar por un amarillo pastel, más agradable para la percepción.