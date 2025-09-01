Inicio Sociedad Sansevieria
Pocos lo saben: qué significa que una sansevieria o lengua de suegra tenga una cinta amarilla en sus hojas

Si tienes una lengua de suegra o sansevieria en casa, te recomiendo colocarle una cinta amarilla en sus hojas. Descubre el motivo

Walter Vasquez
La sansevieria es una planta elegante y sofisticada, la cual realza la belleza de cualquier rincón del hogar. Sin embargo, cada vez más personas buscan potenciar ese poder ornamental colocando una cinta de color amarillo en las hojas de la lengua de suegra. Esta práctica, además, guarda un profundo significado, de acuerdo a los postulados del Feng Shui.

Descubre qué significa que una sansevieria o lengua de suegra tenga una cinta amarilla en sus hojas

Así como en ocasiones anteriores te conté qué significa colocarle una cinta roja a las hojas de tu sansevieria, es momento que sepas por qué motivo cada vez más personas hacen lo mismo, pero con una cinta de color amarillo. Se trata de una práctica que está ganando popularidad en distintas ciudades.

Sabemos, en primera instancia, que el amarillo es un color positivo que estimula la acción, ya que se lo considera “el color del sol”. De esta forma, representa la fuerza, el dominio y el poder, como así también la creatividad y la inteligencia.

De acuerdo a los postulados del Feng Shui, el amarillo está vinculado al elemento fuego, por lo cual significa calidez, amistad y alegría. En este sentido, quien coloca una cinta amarilla en las hojas de la lengua de suegra estará dando a entender que su hogar es refugio no solo para su familia, sino también para amigos y otros seres queridos. Esto quiere decir que cualquier persona es bien recibida en la vivienda.

En la misma línea, el Feng Shui nos dice que colocar una cinta amarilla en las hojas de la sansevieria también estará vinculado a la energía monetaria. Esto significa que se favorecerá el desarrollo de la economía, tanto individual como familiar.

Al mismo tiempo, se logrará una mejor administración del hogar porque el amarillo está ligado al oro. Esto quiere decir, según la filosofía asiática de origen taoísta, que no solo abundará la prosperidad y la abundancia, sino también la riqueza, tanto material como emocional.

Esta práctica no es exclusiva de la sansevieria, ya que el Feng Shui la recomienda también a otras plantas y árboles.

Lo único que debemos tener en cuenta al momento de colocar una cinta amarilla en las hojas de la sansevieria es el tono de color escogido. Si es un amarillo muy fuerte, será perjudicial para las vibras, ya que provocará ansiedad y alterará la tranquilidad del hogar y de la mente. En cambio, se recomienda optar por un amarillo pastel, más agradable para la percepción.

