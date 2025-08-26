Inicio Sociedad Sansevieria
Pocos lo saben: cómo limpiar las hojas de tu sansevieria o lengua de suegra con un desecho de cocina

El Feng Shui asegura que el polvo en las hojas de la sansevieria obstaculizará sus poderes energéticos. Por este motivo, debes limpiarlas a diario

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Así de fácil puedes dejar las hojas de tu sansevieria relucientes.

La sansevieria es una de las plantas más elegantes para tener en cualquier rincón del hogar. Sin embargo, para que su belleza destaque, es necesario mantener en óptimo estado sus hojas. Por este motivo, a continuación te diré cómo puedes limpiarlas con un desecho de cocina. De esta forma, tu lengua de suegra estará radiante.

El truco infalible para limpiar las hojas de tu sansevieria con un desecho de cocina

Existen distintos métodos para darle brillo a las hojas de la sansevieria, como por ejemplo el uso de aceite de oliva o un chorrito de leche de vaca. Pero si no tienes ninguno de estos ingredientes, también pueden acudir a un desecho que seguramente tienes en casa: las cáscaras de una banana.

limpiar hoja sansevieria
Aprende a limpiar las hojas de tu sansevieria.

Al comer esta fruta, el desecho suele terminar en la basura sin saber todos los beneficios que ofrece para las plantas. Tal como hemos mencionado anteriormente, por ejemplo, podremos cortarla en pequeños trozos y colocarla en el sustrato para mejorar la absorción de nutrientes. Pero, hoy utilizaremos este envoltorio de la banana para darle brillo a las hojas de la lengua de suegra.

Para este truco, el primer paso consistirá en limpiar las hojas de la sansevieria con algodón o con papel de cocina, quitándole así todo el polvo acumulado. Hecho esto, el siguiente paso consistirá en buscar la cáscara de banana para darle brillo a la lengua de suegra.

cascara de banana, beneficios
Así puedes aprovechar las cáscaras de banana en tu sansevieria.

Aquí se debe frotar las hojas de la planta con el interior de la cáscara de la fruta, teniendo cuidado de no dañarlas. Al pasar este desecho, notarás cómo el ejemplar comienza a exhibir brillo. No debes preocuparte por el resultado final porque este truco no atraerá insectos y las hojas no quedarán pegajosas.

De esta forma, podrás darle un segundo uso a las cáscaras de banana y beneficiar a tu sansevieria o lengua de suegra. Si lo deseas, con este desecho luego puedes elaborar un compost para fomentar el crecimiento de otras plantas.

sansevieria lengua de suegra
Aprende a limpiar las hojas de tu lengua de suegra.

Recuerda que es de vital importancia tener las hojas de la sansevieria sin polvo. Caso contrario, estaremos obstaculizando su poder energético y limitando las buenas vibras que atrae la lengua de suegra, según asegura el Feng Shui.

