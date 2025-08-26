Pocos lo saben: cómo limpiar las hojas de tu sansevieria o lengua de suegra con un desecho de cocina

Para este truco, el primer paso consistirá en limpiar las hojas de la sansevieria con algodón o con papel de cocina, quitándole así todo el polvo acumulado. Hecho esto, el siguiente paso consistirá en buscar la cáscara de banana para darle brillo a la lengua de suegra.

cascara de banana, beneficios Así puedes aprovechar las cáscaras de banana en tu sansevieria.

Aquí se debe frotar las hojas de la planta con el interior de la cáscara de la fruta, teniendo cuidado de no dañarlas. Al pasar este desecho, notarás cómo el ejemplar comienza a exhibir brillo. No debes preocuparte por el resultado final porque este truco no atraerá insectos y las hojas no quedarán pegajosas.

De esta forma, podrás darle un segundo uso a las cáscaras de banana y beneficiar a tu sansevieria o lengua de suegra. Si lo deseas, con este desecho luego puedes elaborar un compost para fomentar el crecimiento de otras plantas.

sansevieria lengua de suegra Aprende a limpiar las hojas de tu lengua de suegra.

Recuerda que es de vital importancia tener las hojas de la sansevieria sin polvo. Caso contrario, estaremos obstaculizando su poder energético y limitando las buenas vibras que atrae la lengua de suegra, según asegura el Feng Shui.