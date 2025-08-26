pronostico mendoza Este es el pronóstico de la provincia de Mendoza según Contingencias Climáticas

La Dirección de Contingencias Climáticas compartió la llegada de un gran fenómeno para este fin de semana en la provincia de Mendoza. Este viernes se pronostica el ingreso de un frente frío con precipitaciones importantes desde las 16 en Malargüe y el Valle de Uco, que se extenderá al Gran Mendoza desde las 20 y posteriormente alcanzará las zonas Sur y Norte-Este.

Recomendaciones de cuidado

El SMN comparte las medidas para atravesar temperaturas extremadamente frías. Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud.

Frio Toma las medidas necesarias para cuidarte

Reseñamos a continuación algunas de ellas y sugerimos remitirse a la información oficial.