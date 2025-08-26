Este fenómeno afectará a toda la provincia de Mendoza

Se ha creado una gran expectativa por la llegada de un gran fenómeno esta semana en la provincia de Mendoza. La Dirección de Contingencias Climáticas compartió los días en que el fenómeno afectará a la provincia. A continuación te contaremos todos los detalles del alerta que debes tenés en cuenta para cuidarte.

Alerta por este fenómeno

Según Contingencias Climáticas, este martes se pronostica una circulación de viento norte leve a moderado desde las 11:00 hs hasta las 21:00 hs, afectando zona Este, zona Sur, Valle de Uco y Gran Mendoza. En La Paz, el viento continuará hasta la madrugada del día siguiente.

Se espera un cielo despejado durante el amanecer. A partir de las 14, seminublado en Malargüe, con extensión hacia la zona Sur.

Este es el pronóstico de la provincia de Mendoza según Contingencias Climáticas

La Dirección de Contingencias Climáticas compartió la llegada de un gran fenómeno para este fin de semana en la provincia de Mendoza. Este viernes se pronostica el ingreso de un frente frío con precipitaciones importantes desde las 16 en Malargüe y el Valle de Uco, que se extenderá al Gran Mendoza desde las 20 y posteriormente alcanzará las zonas Sur y Norte-Este.

Recomendaciones de cuidado

El SMN comparte las medidas para atravesar temperaturas extremadamente frías. Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud.

Toma las medidas necesarias para cuidarte

Reseñamos a continuación algunas de ellas y sugerimos remitirse a la información oficial.

  • Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.
  • Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
  • Mantener la casa calefaccionada de forma segura.
  • Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.
  • Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.
  • En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.
  • De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.
  • No fumar en ambientes cerrados.
  • Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.

