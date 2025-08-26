pronostico mendoza
Este es el pronóstico de la provincia de Mendoza según Contingencias Climáticas
La Dirección de Contingencias Climáticas compartió la llegada de un gran fenómeno para este fin de semana en la provincia de Mendoza. Este viernes se pronostica el ingreso de un frente frío con precipitaciones importantes desde las 16 en Malargüe y el Valle de Uco, que se extenderá al Gran Mendoza desde las 20 y posteriormente alcanzará las zonas Sur y Norte-Este.
Recomendaciones de cuidado
El SMN comparte las medidas para atravesar temperaturas extremadamente frías. Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud.
Frio
Toma las medidas necesarias para cuidarte
Reseñamos a continuación algunas de ellas y sugerimos remitirse a la información oficial.
- Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.
- Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
- Mantener la casa calefaccionada de forma segura.
- Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.
- Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.
- En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.
- De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.
- No fumar en ambientes cerrados.
- Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.