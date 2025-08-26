Alerta en una provincia
El Servicio Metrológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos y lluvias a la provincia de Santa Cruz. El área será afectada por lluvias persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En las zonas más elevadas, las precipitaciones podrán ser en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada.
Además, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 65 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual.