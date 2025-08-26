Toma las medidas necesarias para cuidarte

Toma las medidas necesarias para cuidarte

Luego de varias semanas más tranquilas, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes lluvias y vientos a una sola provincia este martes 26 de agosto. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte de estos fenómenos.

Alerta en una provincia

El Servicio Metrológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos y lluvias a la provincia de Santa Cruz. El área será afectada por lluvias persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En las zonas más elevadas, las precipitaciones podrán ser en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada.

Además, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 65 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual.

mapa_alertas - 2025-08-26T081217.886

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias

lluvia paraguas
  • Evitá actividades al aire libre
  • Asegurá los elementos que puedan volarse
  • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono

Por lluvias

  • Evitá actividades al aire libre
  • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
  • Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Temas relacionados:

Te puede interesar