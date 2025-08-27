Inicio Sociedad Sansevieria
Pocos lo saben: por qué debes envolver la maceta de la sansevieria o lengua de suegra con papel aluminio

Si tienes una sansevieria y un poco de papel aluminio, debes poner en práctica este truco que fomentará el crecimiento de la planta

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
La sansevieria, tal como te hemos contado en otras ocasiones, requiere de pocos cuidados para su óptimo crecimiento. Sin embargo, nunca está de más poner en práctica algunos trucos de jardinería que garantizarán el bienestar del ejemplar. En este sentido, a continuación te diré por qué debes envolver la maceta de tu lengua de suegra con papel aluminio.

Jardinería: qué sucede al cubrir la maceta de la sansevieria o lengua de suegra con papel aluminio

Distintos materiales que tenemos en la cocina nos pueden ayudar a potenciar el crecimiento de la sansevieria, como por ejemplo los corchos viejos. Pero, en este caso, acudiremos a los beneficios del papel aluminio, otro elemento vital en cualquier hogar por sus características para irradiar luz y absorber calor.

En otro orden de las palabras, las cualidades que ofrece el papel aluminio para cocinar carnes, pescados y otros alimentos, también nos permitirá impulsar el óptimo crecimiento de la lengua de suegra.

En consecuencia, te recomiendo buscar la maceta de tu sansevieria y envolver su lado externo en papel aluminio. Como bien sabemos, la lengua de suegra es una planta que necesita sí o sí de una buena cantidad de luz para su desarrollo. Este elemento lo que hará es reflejar con mayor fuerza el sol que ingresa por la ventana, para que la sansevieria esté más iluminada.

Es importante realizar este truco de jardinería en los meses donde no hace tanto calor, ya que los fuertes rayos de sol que ingresan por la ventana en verano e impactan sobre el papel aluminio quemarán las hojas de la sansevieria.

Otro dato a tener en cuenta es que se debe evitar cubrir la superficie del sustrato con papel aluminio, ya que esto generará que la tierra esté siempre húmeda, algo que perjudica a las suculentas. Aunque, a otras plantas las beneficiará, por ende, dicho truco de jardinería también lo puedes aplicar en distintos ejemplares que no sean la lengua de suegra, el cactus o el árbol de jade, por ejemplo.

De esta forma, tu sansevieria crecerá con mayor fuerza y notarás cómo las hojas están más rígidas y coloridas. Recuerda poner en práctica este truco durante septiembre, octubre y parte de noviembre. Recomiendo quitar el papel aluminio en diciembre, debido a las altas temperaturas de la época.

