Pocos lo saben: por qué debes envolver la maceta de la sansevieria o lengua de suegra con papel aluminio

sansevieria lengua de suegra Descubre cómo beneficiar a tu sansevieria con papel aluminio.

En consecuencia, te recomiendo buscar la maceta de tu sansevieria y envolver su lado externo en papel aluminio. Como bien sabemos, la lengua de suegra es una planta que necesita sí o sí de una buena cantidad de luz para su desarrollo. Este elemento lo que hará es reflejar con mayor fuerza el sol que ingresa por la ventana, para que la sansevieria esté más iluminada.

Es importante realizar este truco de jardinería en los meses donde no hace tanto calor, ya que los fuertes rayos de sol que ingresan por la ventana en verano e impactan sobre el papel aluminio quemarán las hojas de la sansevieria.

Otro dato a tener en cuenta es que se debe evitar cubrir la superficie del sustrato con papel aluminio, ya que esto generará que la tierra esté siempre húmeda, algo que perjudica a las suculentas. Aunque, a otras plantas las beneficiará, por ende, dicho truco de jardinería también lo puedes aplicar en distintos ejemplares que no sean la lengua de suegra, el cactus o el árbol de jade, por ejemplo.

papel aluminio El truco con papel aluminio también puede usarse en otras plantas.

De esta forma, tu sansevieria crecerá con mayor fuerza y notarás cómo las hojas están más rígidas y coloridas. Recuerda poner en práctica este truco durante septiembre, octubre y parte de noviembre. Recomiendo quitar el papel aluminio en diciembre, debido a las altas temperaturas de la época.