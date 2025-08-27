La hermana de Micaela Reina se atrincheró en una casa usurpada en Las Heras

atrincherada las heras2 Se desplegó un operativo luego de que se atrincheró la hermana de Micaela Reina.

Las autoridades policiales cortaron el suministro de gas de la propiedad en forma precautoria y entablaron diálogo para que desista de su accionar. Luego de casi 2 horas de negociación, se terminó entregando.

Es hermana de Micaela Reina

En medio del operativo policial, trascendió que la mujer atrincherada es Janet Duarte Reina, hermana de la trístemente célebre Micaela Reina. Esta niña de 11 años fue violada y asesinada en una bodega abandonada ubicada en Guaymallén el 17 de mayo de 2007.

Micaela Reina fue violada, asesinaday abandonada en un bodegón. Micaela Reina fue abusada y asesinada a mediados de 2007, cuando tenía 11 años.

La investigación por el crimen de Micaela Reina tuvo miles de ribetes escandalosos en la Justicia en investigaciones apuntando contra su padre biológico Alejandro Prádenas, su madre Marta Reina y su padrastro Osvaldo Ramón Duarte. Estos dos últimos, que son los padres de Janet, fueron juzgados y se los declaró inocentes pero ese fallo fue anulado y en los próximos días protagonizarán el cuarto juicio que buscará esclarecer el asesinato.