La hermana de Micaela Reina se atrincheró en una casa usurpada en Las Heras

Un importante operativo policial se desplegó a media mañana de este miércoles en Las Heras debido a que una mujer se atrincheró en una casa. La protagonista de la historia, que finalmente desistió de su actitud, es la hermana de Micaela Reina, la niña de 11 años que fue violada y asesinada en 2007 convirtiéndose en uno de los casos hasta ahora impune más recordado de las últimas décadas.
