La hermana de Micaela Reina se atrincheró en una casa usurpada en Las Heras

La hermana de Micaela Reina, la niña violada y asesinada en 2007, tomó la decisión cuando fueron a desalojarla en la propiedad que había usurpado

Se desplegó un operativo luego de que se atrincheró la hermana de Micaela Reina.

Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil

Un importante operativo policial se desplegó a media mañana de este miércoles en Las Heras debido a que una mujer se atrincheró en una casa. La protagonista de la historia, que finalmente desistió de su actitud, es la hermana de Micaela Reina, la niña de 11 años que fue violada y asesinada en 2007 convirtiéndose en uno de los casos hasta ahora impune más recordado de las últimas décadas.

La situación ocurrió en el barrio Sargento Cabral, de Las Heras. Personal policial se dirigió hasta una vivienda ubicada en la esquina de Valle Grande y Padre Llorens, motivados por una orden de desalojo ya que la propiedad está usurpada.

Al llegar al lugar, se encontraron con la resistencia de la única mujer que estaba en el lugar, quien se puso unas tijeras en el cuello y amenazó con suicidarse. Tras atrincherarse, se solicitaron refuerzos del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) para comenzar las negociaciones con la mujer.

Se desplegó un operativo luego de que se atrincheró la hermana de Micaela Reina.

Las autoridades policiales cortaron el suministro de gas de la propiedad en forma precautoria y entablaron diálogo para que desista de su accionar. Luego de casi 2 horas de negociación, se terminó entregando.

Es hermana de Micaela Reina

En medio del operativo policial, trascendió que la mujer atrincherada es Janet Duarte Reina, hermana de la trístemente célebre Micaela Reina. Esta niña de 11 años fue violada y asesinada en una bodega abandonada ubicada en Guaymallén el 17 de mayo de 2007.

Micaela Reina fue violada, asesinaday abandonada en un bodegón.
Micaela Reina fue abusada y asesinada a mediados de 2007, cuando tenía 11 años.

La investigación por el crimen de Micaela Reina tuvo miles de ribetes escandalosos en la Justicia en investigaciones apuntando contra su padre biológico Alejandro Prádenas, su madre Marta Reina y su padrastro Osvaldo Ramón Duarte. Estos dos últimos, que son los padres de Janet, fueron juzgados y se los declaró inocentes pero ese fallo fue anulado y en los próximos días protagonizarán el cuarto juicio que buscará esclarecer el asesinato.

