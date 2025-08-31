Inicio Sociedad Sansevieria
Pocos lo saben: qué significa que una sansevieria o lengua de suegra tenga las hojas secas

Si la belleza de tu lengua de suegra o sansevieria se ve estropeada por el estado de sus hojas, debes prestar atención a las siguientes recomendaciones

Walter Vasquez
Por esta razón tu sansevieria está enfermándose.

Muchas veces la elegancia de una sansevieria puede quedar desplazada por el marchitamiento de la planta o la exhibición de hojas amarillentas. Esto, sin dudas, representa un grave problema y a continuación te diré qué significa y cómo hacer para revertir la situación, logrando así que la lengua de suegra luzca radiante.

¿Por qué una sansevieria o lengua de suegra tiene las hojas secas y amarillas?

Como bien sabemos, el uso de nutrientes suministrado a través de abonos caseros es clave para el crecimiento de una sansevieria. Sin embargo, esto no es lo único a tener en cuenta. Es decir que, si la lengua de suegra recibe un plus nutricional pero de todas formas sus hojas están secas, debemos prestar atención a algunos errores de jardinería que podemos estar cometiendo.

lengua de suegra o sansevieria.jpg
Aprende a cuidar tu sansevieria para que luzca radiante.

La principal razón por la que una suculenta de este tipo muestre sus hojas secas y amarillas es el exceso de riego. Este inconveniente se origina en las raíces de la planta y sucede cuando regamos y el sustrato todavía no está seco.

Lamentablemente, la lengua de suegra comenzará a exhibir las hojas amarillas cuando las raíces lleven varios días encharcadas. En este caso, de manera urgente, debemos quitar la planta de la maceta, retirar la tierra mojada y dejarla secar la suculenta al sol. Cuando las raíces ya estén secas, poner nuevamente el ejemplar en el recipiente correspondiente, pero con un sustrato nuevo.

En este punto, debes tener en cuenta que la sansevieria es una suculenta que almacena agua en sus hojas, por lo que no necesita ser regada con frecuencia. Por esto, se sugiere hidratar solamente cada dos semanas.

En la misma línea, se debe tener en cuenta el tipo de sustrato seleccionado. La lengua de suegra exige uno que sea ligero y con un excelente drenaje para evitar encharcamientos. Entonces, si la tierra retiene demasiada agua, las raíces se pudrirán.

Por estas razones tu sansevieria o lengua de suegra exhibir&aacute; sus hojas en mal estado.

La iluminación será otra de las razones por la cual una planta de este tipo puede mostrar hojas amarillas y secas. Una exposición insuficiente puede debilitar a la sansevieria y afectar drásticamente a su estética. Además, una falta de luz prolongada afectará su capacidad para realizar la fotosíntesis, impactando su salud general.

Recuerda que la lengua de suegra es una planta que exige iluminación solar indirecta, al menos 4 horas por día. Tampoco debemos excedernos en este cuidado de jardinería ni mucho menos dejarla al sol durante largas horas. Esto haría que sus hojas se quemen y comiencen a mostrar bordes marrones.

