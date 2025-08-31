Pocos lo saben: qué significa que una sansevieria o lengua de suegra tenga las hojas secas

Lamentablemente, la lengua de suegra comenzará a exhibir las hojas amarillas cuando las raíces lleven varios días encharcadas. En este caso, de manera urgente, debemos quitar la planta de la maceta, retirar la tierra mojada y dejarla secar la suculenta al sol. Cuando las raíces ya estén secas, poner nuevamente el ejemplar en el recipiente correspondiente, pero con un sustrato nuevo.

En este punto, debes tener en cuenta que la sansevieria es una suculenta que almacena agua en sus hojas, por lo que no necesita ser regada con frecuencia. Por esto, se sugiere hidratar solamente cada dos semanas.

En la misma línea, se debe tener en cuenta el tipo de sustrato seleccionado. La lengua de suegra exige uno que sea ligero y con un excelente drenaje para evitar encharcamientos. Entonces, si la tierra retiene demasiada agua, las raíces se pudrirán.

sansevieria enferma Por estas razones tu sansevieria o lengua de suegra exhibirá sus hojas en mal estado.

La iluminación será otra de las razones por la cual una planta de este tipo puede mostrar hojas amarillas y secas. Una exposición insuficiente puede debilitar a la sansevieria y afectar drásticamente a su estética. Además, una falta de luz prolongada afectará su capacidad para realizar la fotosíntesis, impactando su salud general.

Recuerda que la lengua de suegra es una planta que exige iluminación solar indirecta, al menos 4 horas por día. Tampoco debemos excedernos en este cuidado de jardinería ni mucho menos dejarla al sol durante largas horas. Esto haría que sus hojas se quemen y comiencen a mostrar bordes marrones.