El abono que necesitan tus hortensias en primavera para mantenerse vigorosas los 365 días del año

Este abono se puede adquirir en cualquier vivero. Sus nutrientes estimularán la floración de las hortensias

Walter Vasquez
Walter Vasquez
Así debes cuidar tus hortensias en primavera.

Entre las plantas de floración destacada, la hortensia es de las más galardonadas gracias al color que tienen sus pétalos. Si quieres que el ejemplar se mantenga vigoroso y con una tonalidad vibrante todo el año, expertos en jardinería recomiendan aplicarle un abono rico en nutrientes. Esta práctica, según sugieren, debe realizarse en primavera.

Jardinería: el abono que debes darle a tus hortensias para que estallen de flores todo el año

Las hortensias son plantas frágiles que exigen distintos cuidados de jardinería. Uno de los más importantes pasa por el uso de abonos o fertilizantes orgánicos, los cuales sí o sí deberán tener nutrientes específicos para incidir en el crecimiento del ejemplar.

hortensias.jpg
Dale vida a tus hortensias gracias a este abono.

En este sentido, expertos en jardinería recomiendan acudir a las propiedades del estiércol de vaca, un abono que podemos comprar en cualquier vivero y que llenará de beneficios a nuestras hortensias. El mismo es comercializado a través de pequeños granos deshidratados y compactados, por lo que es de fácil uso, incluso para principiantes.

Esta planta demanda un suelo ligeramente ácido y lleno de nutrientes, por lo que el abono de estiércol de vaca será el aliado perfecto para cumplir con estas necesidades. Además, se trata de una alternativa muy suave, por lo que no habrá riesgo alguno de quemar las raíces de las hortensias.

hortensias.jpg
El estiércol puede usarse tanto en hortensias del jardín como en aquellas que están en maceta.

Otro punto a destacar es que el mencionado abono libera sus nutrientes poco a poco, alimentando las plantas de manera constante durante varias semanas. Gracias a esta técnica, las hortensias obtendrán nitrógeno, fósforo y potasio en proporciones equilibradas, permitiendo que dichas especies tengan flores todo el año.

Para poner en práctica este truco de jardinería, los especialistas recomiendan esparcir una capa de estiércol en el sustrato de las hortensias, durante la primavera. Es menester hacerlo en el perímetro de la planta y no cerca del tallo principal, evitando así un exceso de nutrientes en el ejemplar.

hortensias.jpg
Con este truco de jardinería, tus hortensias se mantendrán vigorosas todo el año.

A continuación, con la ayuda de un rastrillo de jardinería, tendrás que remover el sustrato para facilitar la descomposición y liberación de los nutrientes. Finalmente, regar de manera abundante. Este truco de jardinería se puede repetir a mediados de verano y así las hortensias se mantendrán vigorosas los 365 días del año.

