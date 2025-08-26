Un niño de dos años se escapó de la casa de su abuela y murió atropellado por un camión

Accidente niño tragedia Tras producirse la tragedia. bomberos, una ambulancia, y efectivos policialñes llegaron al lugar pero el niño ya estab sin vida Foto gentileza eldoce.tv

Las circunstancias precisas del terrible caso aún son investigadas por la Policía, aunque se confirmó que el fuerte impacto fue letal y que los equipos de auxilio que llegaron rápidamente hasta la zona de Los Arroyos no lograron salvarle la vida. En pocos minutos se hicieron presentes personal policial de la Unidad Regional Sur, Bomberos Voluntarios, la Guardia Urbana Municipal y el servicio de emergencias 107.

En ese momento, el pequeño Neitan se encontraba bajo el cuidado de su abuela, quien junto a su pareja Augusto Josso, había iniciado los trámites de tenencia ya que había sido criado por la pareja. Justamente el hombre estaba con el pequeño instantes antes del accidente.

Josse, visblemente consternado, brindó un doloroso testimonio al medio Noticias del Interior. “Ha sido segundo de descuido, porque yo fui a cambiarle el televisor porque a él siempre la atraía los dibujitos y algunos le agradaba y otros no. Segundos antes, él estaba conmigo en el jardín y cuando yo entré al dormitorio a cambiarle los dibujitos, él salió por la puerta lateral del domicilio que da al taller mecánico y cruzó la ruta, pero yo no vi en qué momento salió”, relató el hombre.

Muy conmovido, agregó: “Yo soy compañero de la abuela y están viviendo en mi domicilio. Desde que la criatura tiene 2 meses nunca tuvo reconocimiento de la madre ni del padre, yo lo he criado desde ese momento hasta hoy que ocurrió esta desgracia totalmente que me tiene destruido y no sé qué va a ser de mi vida”.

Con lágrimas en los ojos, el hombre expresó además: “Que Dios reconozca que esa alma descanse. Yo he hecho toda la trayectoria de vida. Me tocó tantas cosas difíciles en la vida y estoy resignado de mi existencia. Era nieto de mi pareja, pero para mí era más que un hijo, porque yo lo he tenido desde los dos meses y me llenaba la alegría, el alma, todo el día, la sonrisa, jugar, compartir, tenerlo a mi lado, sacarlo a pasear en el coche”.

Accidente niño ambulancia En un lamentable episodio, un niño de dos años murió atropellado por un camión cañero luego de escaparse de la casa de su abuela

En ese sentido, Josso remarcó que “toda la gente me conoce cómo yo lo atendía, la abuela y yo. Jamás le faltó nada. Hasta las asistentes sociales que le dieron la tenencia a la abuela saben y reconocen cómo el chiquito estaba asistido”.

Por último explicó quie “la abuela lo trajo desde que tenía 2 meses porque la madre no lo atendía. Hermoso, bello niño, divino, ya no lo tengo. No sé qué será de mi vida”.

De acuerdo a lo informado por fuentes juduciales, no trascendió hasta el momento sobre la situación judicial del conductor del camión.