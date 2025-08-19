Los restos hallados en San Rafael son de un niño y un adulto y estudian su vínculo con pueblos originarios

huesos Dique El Nihuil San Rafael Una de las imágenes que sacaron a los huesos encontrados por una pareja en el distrito El Nihuil, de San Rafael. Foto: Gentileza

La Policía cuidó la zona cuando el matrimonio alertó sobre los huesos

Inmediatamente después de recibir la llamada del matrimonio alertando sobre el hallazgo de los restos óseos y la ubicación exacta, el 911 desplazó a efectivos policiales y de Científica para resguardar la zona.

El caso, en su momento, fue caratulado como averiguación muerte.

El equipo de antropólogos que determinó que se trataría de restos de pobladores originarios estuvo liderado por Daniela Mansegosa, doctora en Ciencias Naturales e investigadora especializada en Arqueología

Desde el Ministerio Público Fiscal pidieron a la ciudadanía que conozca la ubicación del hallazgo que no se acerque al lugar, para evitar contaminar las futuras tareas de investigación antropológica y arqueológica.