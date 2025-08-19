Inicio Sociedad San Rafael
Descubrimiento histórico y cultural

Los restos hallados en San Rafael son de un niño y un adulto y estudian su vínculo con pueblos originarios

Habían sido encontrados en El Nihuil, San Rafael, por un matrimonio que caminaba por la zona. El caso dejó de ser investigado por la fiscalía

Pablo Abihaggle
Pablo Abihaggle
Un matrimonio encontró huesos humanos en el distrito de El Nihuil

Un matrimonio encontró huesos humanos en el distrito de El Nihuil, San Rafael.

Los huesos que encontró un matrimonio mientras caminaba el lunes por El Nihuil, San Rafael, pertenecen al menos a un niño y un adulto. El equipo de antropólogos que participó en la investigación determinó que podrían corresponder a pobladores originarios por las características de la dentición hallada.

Además, explicaron que el perímetro donde fueron encontrados, a 600 metros de la ruta 180 y cerca de la fábrica Grassi, no sería su lugar de enterramiento original. Los restos habrían llegado hasta allí arrastrados por la corriente desde aguas arriba.

Por ello, la fiscalía, a cargo de Javier Giaroli, que investigaba el caso dejó de tener intervención y los restos quedaron para su estudio por especialistas debido al relevante interés antropológico e histórico.

huesos Dique El Nihuil San Rafael
Una de las imágenes que sacaron a los huesos encontrados por una pareja en el distrito El Nihuil, de San Rafael.

Una de las imágenes que sacaron a los huesos encontrados por una pareja en el distrito El Nihuil, de San Rafael.

La Policía cuidó la zona cuando el matrimonio alertó sobre los huesos

Inmediatamente después de recibir la llamada del matrimonio alertando sobre el hallazgo de los restos óseos y la ubicación exacta, el 911 desplazó a efectivos policiales y de Científica para resguardar la zona.

El caso, en su momento, fue caratulado como averiguación muerte.

El equipo de antropólogos que determinó que se trataría de restos de pobladores originarios estuvo liderado por Daniela Mansegosa, doctora en Ciencias Naturales e investigadora especializada en Arqueología

Desde el Ministerio Público Fiscal pidieron a la ciudadanía que conozca la ubicación del hallazgo que no se acerque al lugar, para evitar contaminar las futuras tareas de investigación antropológica y arqueológica.

