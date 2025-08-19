Los huesos que encontró un matrimonio mientras caminaba el lunes por El Nihuil, San Rafael, pertenecen al menos a un niño y un adulto. El equipo de antropólogos que participó en la investigación determinó que podrían corresponder a pobladores originarios por las características de la dentición hallada.
Los restos hallados en San Rafael son de un niño y un adulto y estudian su vínculo con pueblos originarios
Habían sido encontrados en El Nihuil, San Rafael, por un matrimonio que caminaba por la zona. El caso dejó de ser investigado por la fiscalía