Encontraron huesos humanos e investigan si se trata de una persona desaparecida hace tiempo

huesos Dique El Nihuil San Rafael Esta es una de las fotos que sacaron a los huesos encontrados por una pareja en el distrito El Nihuil, de San Rafael.

Los pesquisas también recuperaron de esa zona un celular que no tenía tarjeta SIM ni memoria, pero que fue secuestrado para determinar si tiene algo que ver con la muerte de esa persona.

Policía Científica dejó toda el sector preservado y con custodia para continuar con la búsqueda de más huesos u otros elementos. Mientras, la causa quedó caratulada como averiguación muerte.

De quién son los huesos encontrados en San Rafael

Para avanzar lo más rápido posible, los investigadores convocaron a un equipo de antropólogos, quienes ya trabajan en el caso. También se usarán drones y perros de búsqueda para detectar algún otro rastro.

Algunos recordaron el caso de Humberto Rodríguez, un hombre de 71 años que fue visto en las inmediaciones de El Nihuil en enero del 2022. En aquel momento tanto la Policía, Bomberos, la Justicia y los mismos familiares del hombre hicieron una extensa búsqueda del hombre.

Dique El Nihuil San Rafael 2 Los pesquisas tratan de definir de quién son los huesos encontrados en San Rafael. Imagen ilustrativa.

Lo buscaron por el dique, por el pueblo y también por la montaña. Todas las zonas además fueron rastrilladas con dron, pero los resultados fueron negativos.

Con el hallazgo de estos huesos, algunos pensaron en la posibilidad que se trate de Rodríguez, pero todavía falta para tener esa confirmación hasta que terminen los peritajes.