Inicio Policiales Huesos
Investigación

Encontraron huesos humanos e investigan si se trata de una persona desaparecida hace tiempo

Un matrimonio que paseaba por El Nihuil, en San Rafael, halló los huesos y avisó a la Policía. Los pesquisas tratan de determinar a quién pertenecen

Soledad Segade
Por Soledad Segade [email protected]
Los investigadores trabajan para determinar de quién son los huesos encontrados en el distrito El Nihuil

Los investigadores trabajan para determinar de quién son los huesos encontrados en el distrito El Nihuil, en San Rafael. Imagen ilustrativa.

Foto: Gentileza

Los huesos de una persona fueron encontrados el lunes por un matrimonio que caminaba por el distrito El Nihuil, en San Rafael. Llamaron a la Policía, quienes resguardaron la zona y siguen con los trabajos para encontrar más indicios, además de determinar de quién se trata.

El hallazgo ocurrió a 600 metros de la ruta 180, cerca de la fábrica Grassi, la cual casi no tiene funcionamiento, en el distrito El Nihuil, por donde el matrimonio caminaba y disfrutaba del paisaje.

Cuando vieron los huesos no dudaron en llamar al 911 para pasar la ubicación en la que estaban. Rápidamente se montó un amplio operativo para rescatar los restos que estaban a la vista y algunos otros indicios.

huesos Dique El Nihuil San Rafael
Esta es una de las fotos que sacaron a los huesos encontrados por una pareja en el distrito El Nihuil, de San Rafael.

Esta es una de las fotos que sacaron a los huesos encontrados por una pareja en el distrito El Nihuil, de San Rafael.

Los pesquisas también recuperaron de esa zona un celular que no tenía tarjeta SIM ni memoria, pero que fue secuestrado para determinar si tiene algo que ver con la muerte de esa persona.

Policía Científica dejó toda el sector preservado y con custodia para continuar con la búsqueda de más huesos u otros elementos. Mientras, la causa quedó caratulada como averiguación muerte.

De quién son los huesos encontrados en San Rafael

Para avanzar lo más rápido posible, los investigadores convocaron a un equipo de antropólogos, quienes ya trabajan en el caso. También se usarán drones y perros de búsqueda para detectar algún otro rastro.

Algunos recordaron el caso de Humberto Rodríguez, un hombre de 71 años que fue visto en las inmediaciones de El Nihuil en enero del 2022. En aquel momento tanto la Policía, Bomberos, la Justicia y los mismos familiares del hombre hicieron una extensa búsqueda del hombre.

Dique El Nihuil San Rafael 2
Los pesquisas tratan de definir de quién son los huesos encontrados en San Rafael. Imagen ilustrativa.

Los pesquisas tratan de definir de quién son los huesos encontrados en San Rafael. Imagen ilustrativa.

Lo buscaron por el dique, por el pueblo y también por la montaña. Todas las zonas además fueron rastrilladas con dron, pero los resultados fueron negativos.

Con el hallazgo de estos huesos, algunos pensaron en la posibilidad que se trate de Rodríguez, pero todavía falta para tener esa confirmación hasta que terminen los peritajes.

Temas relacionados:

Te puede interesar