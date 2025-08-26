Cuáles son los riesgos que se corren al besar a los perros

Las bocas de los perros albergan una enorme cantidad de bacterias y parásitos que pueden transmitirse a los humanos a través de la saliva, por eso es importante abstenerse de besarlos y evitar que su lengua tome contacto con nuestras mejillas.

El solo hecho de pensar dónde estuvo el hocico de una mascota nos permite inferir que su boca no es un lugar limpio con el que podamos tener contacto sin exponernos a sufrir enfermedades. Más bien, todo lo contrario.

Cualquiera que saque a pasear a su perro notará que este pone su nariz en lugares asquerosos y huele las heces de otros animales. Esto hace que sus hocicos estén llenos de bacterias, gérmenes y virus de todo tipo, según advierte el doctor John Oxford, profesor emérito de virología y bacteriología de la Universidad Queen Mary de Londre.

perros2 Besos, no. Muchos suelen besar a sus perros pero esto puede traer varios problemas para la salud.

Los riesgos que corren los que besan a sus

Transmisión de bacterias: el mayor riesgo es el de contraer salmonella, que puede causarnos graves enfermedades.

Parásitos: se pueden contagiar los anquilostomas y ascárides de los perros.

Enfermedades periodontales: está demostrado que la saliva contaminada de las mascotas nos puede causar problemas en las encías y la dentadura.

Infecciones: las personas con sistema inmunitario débil son más propensas a contagiarse a través de los perros.

Leptospirosis: la saliva de los perros puede afectar los riñones a través del ingreso de una bacteria llamada leptospira.

Hay otras maneras de demostrarle nuestro amor a los perros sin poner en riesgo la salud:

Acariciarlo

Cepillarlo con un peine

Jugar con una pelota

Darle premios

Sacarlo de paseo

Existe una antigua creencia que sostiene que la lengua del perro es más limpia que la de los humanos, más allá de sus hábitos de higiene cuestionables. Sin embargo, la profesora de biología en el Sarah Lawrence College, Ann Ditkoff, asegura que esa afirmación es falsa: “En realidad se trata de un mito que nació como justificación a las muestras de cariño con los perros”.

Los expertos aseguran que el riesgo se potencia cuando quien toma contacto con la saliva de un perro es una persona mayor, un bebé o un paciente inmunosuprimido (por ejemplo, personas que están recibiendo quimioterapia). En estos casos, apenas se detecte que hubo contacto hay que lavar la zona con abundante agua y jabón para evitar que se produzca una infección.

Fuente: tn.com.ar