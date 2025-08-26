La ley hojarasca de Hebe Casado eliminó 70 normas entre ellas la que prohíbe trabajar el domingo

votacion ley hojarasca Un solo voto negativo contra la ley hojarasca: el de Dugar Chappel, del Partido Verde. Foto: Senado de Mendoza

Largo recorrido legislativo de la ley hojarasca

La ley hojarasca tuvo un extenso recorrido legislativo. Primero recibió media sanción en el Senado, luego la Cámara de Diputados incorporó modificaciones, y finalmente este martes el Senado aceptó esos cambios y le dio sanción definitiva.

“Hemos decidido, al igual que ha hecho el gobierno nacional, hacerla por partes”, explicó Hebe Casado en marzo cuando presentó el proyecto. Quien revisó la iniciativa fue el ex legislador radical Juan Carlos Jaliff, uno de los máximos conocedores de la Legislatura de Mendoza desde la vuelta de la democracia.

La revisión de normativas históricas permitió identificar diversas leyes que han sido reemplazadas por otras más recientes o que ya no tienen utilidad. Algunos ejemplos son: