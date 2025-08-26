Inicio Política Hebe Casado
Sanción definitiva en el Senado

La ley hojarasca de Hebe Casado eliminó 70 normas entre ellas la que prohíbe trabajar el domingo

La ley hojarasca tuvo un amplio respaldo en el Senado. Sólo votó en contra Dugar Chappel, del Partido Verde. "Desburocratizar el Estado" es el objetivo

La ley hojarasca tiene sanción defintiva. Este martes el Senado aprobó la norma que impulsó la vicegobernadora Hebe Casado para derogar más de 70 leyes obsoletas y en desuso. Entre ellas, una que establece un impuesto al consumo del vino y otra que prohíbe trabajar los domingos.

Esta ley hojarasca es similar a otra que promovió a nivel nacional el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Para su aprobación final la iniciativa contó con amplio respaldo de casi todos los espacios políticos que tienen representación en la Cámara Alta. Hubo un solo voto en contra: el de Dugar Chappel, del Partido Verde.

Largo recorrido legislativo de la ley hojarasca

La ley hojarasca tuvo un extenso recorrido legislativo. Primero recibió media sanción en el Senado, luego la Cámara de Diputados incorporó modificaciones, y finalmente este martes el Senado aceptó esos cambios y le dio sanción definitiva.

“Hemos decidido, al igual que ha hecho el gobierno nacional, hacerla por partes”, explicó Hebe Casado en marzo cuando presentó el proyecto. Quien revisó la iniciativa fue el ex legislador radical Juan Carlos Jaliff, uno de los máximos conocedores de la Legislatura de Mendoza desde la vuelta de la democracia.

La revisión de normativas históricas permitió identificar diversas leyes que han sido reemplazadas por otras más recientes o que ya no tienen utilidad. Algunos ejemplos son:

  • Una ley de planes de urbanización, sustituida por la ley 8.051 de ordenamiento territorial.
  • Normas de fiscalización de semillas, cuya función hoy cumple el Iscamen.
  • Una ley de subsidio a artistas para el embellecimiento público, sin aplicación actual.
  • Antiguas normativas sobre el presupuesto anual, reemplazadas por la Ley de Administración Financiera.
  • Leyes que establecían normas laborales diferenciadas por rubro, superadas por la legislación laboral vigente.
  • Un impuesto al consumo del vino, que resultaba incompatible con el IVA y contrario a la tradición mendocina.
  • Se disuelven la Dirección General de Rentas, que ya fue reemplazada por la ATM y la Dirección General de Puentes y Caminos, que quedó disuelta
  • Leyes de control epidemiológico como la de la tuberculosis.
  • Normas de "moral e higiene".
  • Prohibición de trabajo los domingos.

