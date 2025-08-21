Inicio Sociedad Perro
Qué significa el aullido de los perros y a qué se debe

Los perros tienen diferentes comportamientos, entre los que se diferencia el clásico aullido. ¿Cuál es el significado y por qué lo hacen?

¿Qué significa que mi perro aúlle?

Todos los perros tienen ciertos tipos de conducta para llamar la atención de los humanos, como así también para comunicarse entre ellos. Entre los métodos para transmitir información se destacan los ladridos y aullidos, y en esta nota te contamos por qué realizan estos últimos. ¿Qué significa que los perros aúllen y por qué lo hacen?

Existe una gran cantidad de estudios e investigaciones que ha logrado dar con las razones y bases animales por las que los canes se comunican de esta forma. Aprovecha la oportunidad de aprender un poco más sobre tus perros con esta nota.

Qué significa el aullido de los perros y a qué se debe

Entre los sonidos característicos de los perros, el aullido es uno de los más característicos. En torno a este sonido que realizan los canes ha existido mucha intriga y curiosidad de parte de los amantes de este tipo de animales, por lo que muchos científicos e investigadores han llevado a cabo varios estudios.

De acuerdo con las investigaciones de Fanni Lehoczki, una etóloga que habló con la revista Nature, se pudo descifrar ciertos detalles acerca de este comportamiento particular de los perros. El estudio puso en análisis a 68 perros de raza pura que fueron expuestos a grabaciones de aullidos de lobos para detectar qué tipo de respuestas daban.

En tiempos pasados, los lobos aullaban por ciertas razones como:

  • Comunicarse con la manada.
  • Expresar emociones.
  • Marcar territorio.

Si bien actualmente los perros siguen manteniendo ciertos vínculos y relación con los lobos, han perdido las funciones primarias que sus ancestros tenían. No obstante, los investigadores que realizaron los análisis aseguraron que el fin que buscan los perros al aullar es expresar ciertas sensaciones a los integrantes de la familia a la que pertenecen o a sus congéneres.

perro aullando 2.jpg
¿Por qué aúlla tu perro?

¿Por qué aúlla tu perro?

En base a lo expuesto, se pueden entender distintas expresiones del perro de acuerdo al tipo de aullido que tiene:

  • Aullido corto: felicidad.
  • Aullido como sirena: respuesta a otros.
  • Aullido solo: caza.
  • Aullido largo: siente soledad.

