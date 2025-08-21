Qué significa el aullido de los perros y a qué se debe

De acuerdo con las investigaciones de Fanni Lehoczki, una etóloga que habló con la revista Nature, se pudo descifrar ciertos detalles acerca de este comportamiento particular de los perros. El estudio puso en análisis a 68 perros de raza pura que fueron expuestos a grabaciones de aullidos de lobos para detectar qué tipo de respuestas daban.

En tiempos pasados, los lobos aullaban por ciertas razones como:

Comunicarse con la manada.

Expresar emociones.

Marcar territorio.

Si bien actualmente los perros siguen manteniendo ciertos vínculos y relación con los lobos, han perdido las funciones primarias que sus ancestros tenían. No obstante, los investigadores que realizaron los análisis aseguraron que el fin que buscan los perros al aullar es expresar ciertas sensaciones a los integrantes de la familia a la que pertenecen o a sus congéneres.

perro aullando 2.jpg ¿Por qué aúlla tu perro? Freepik.

En base a lo expuesto, se pueden entender distintas expresiones del perro de acuerdo al tipo de aullido que tiene: