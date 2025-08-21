Un vigilante protector: la raza de perro recomendada para familias reducidas

Son perros de trabajo versátiles, a menudo utilizados como perros policía, perros de servicio, y en deportes caninos como agilidad y obediencia.

Inteligentes, leales, seguros de sí mismos y totalmente valientes, este se presenta como un perro ideal para, además de proteger tu hogar, compartir el mismo con alguien cariñoso.

Como se dijo antes, este tipo de perro requiere de la realización de actividad física regular, por lo que debes considerar contar con un espacio grande para que pueda desenvolverse, o sacarlo a pasear de manera seguida.

pastor aleman, perro El pastor alemán es una de las razas de perro más protectoras de todas

El lado malo de esta raza quizás que puede ser muy propensa a los problemas de salud, como la displasia de cadera y codo, y distintos problemas digestivos.

Consejos a la hora de traer un perro nuevo a casa