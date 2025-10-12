"Gimnasia es de Primera": el emotivo relato del Tano Robles en Radio Nihuil que quedó en la historia del fútbol de Mendoza

Apunta Montaña con la zurda le pegó, afuera. ¡Gimnasia es de Primera División!. Travesaño y afuera. ¡Gimnasia es de Primera!. Ascendió Gimnasia. Travesaño y afuera. Locura total de sus hinchas.

Por tu viejo, Daniel, por tus hijas, por todas las generaciones que esperaron dormidas este glorioso momento, por los que lloraron en Córdoba, por los que creyeron que el fútbol no daba revanchas, por los que hicieron más de 1.000 km para volver a soñar, por mi amigo Raúl Támula, que está ahí entre medio de ese puñado de abrazos, entre el festejo y las lágrimas, entre no poderlo creer.

Era este momento entre la locura de llorar y la alegría de reír por el ascenso, por aquellos que le sacaron el candado cuando querían cerrar el club, por los que pusieron el pecho, cuando no había ni una champa de pasto en la cancha, por los que siempre dijeron presente, por los que ya no están, por los que están y por los que vienen, por el gran Daniel Alberto y su relato inolvidable, querido lo estarás mirando desde el cielo.

Por todos ustedes, por nuestro fútbol, por la historia. ¡Gimnasia y Esgrima es de Primera División!