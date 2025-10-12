Deportivo Maipú visitará a Estudiantes de Caseros por los octavos de final del Reducido

El Cruzado terminó séptimo en la Zona A tras ganarle 3 a 0 a Atlanta de visitante y estará en el Reducido por tercera vez en su historia. Además, logró un boleto para la Copa Argentina 2026.

Así llega su rival

Estudiantes de Caseros, dirigido por Juan Manuel Sara, terminó tercero en la Zona B y llega a este partido tras una buena campaña en la Zona B que terminó con un empate 1 a 1 ante Mitre,en Santiago del Estero.

Probables formaciones:

Estudiantes de Buenos Aires: Matías Budiño; Delfor Minervino, Jorge Benítez; Nicolás Ortiz y Lautaro Lusnig; Santiago Briñone, Román Rodríguez, Franco Cáceres y Tomás Squie, Gonzalo Berterame y Mateo Acosta. DT: Juan Manuel Sara.

Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Arón Agüero, Luciano Arnijas y Juan Pablo De la Reta; Marcelo Eggel, Mirko Bonfigli, Matías Villarreal e Iván Sandoval; Tomás Silva y Pío Bonacci. DT Alexis Matteo.

Estadio: Estudiantes de Buenos Aires

Árbitro: Ariel Penel

Hora: 17..10