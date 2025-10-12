Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
Deportivo Maipú visitará a Estudiantes de Caseros por los octavos de final del Reducido

Deportivo Maipú jugará este domingo desde las 17.10 ante Estudiantes de Buenos Aires, que tiene ventaja deportiva

Por UNO
Deportivo Maipú jugará en Buenos Aires por los octavos de final del Reducido.

Deportivo Maipú se enfrentará este domingo a Estudiantes de Buenos Aires, en un encuentro por los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional, por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Alexis Matteo maipú
Alexi Matteo, es el entrenador del Deportivo Maipú.

El cotejo se disputará desde las 17.10 en el Estadio Ciudad de Caseros, con el arbitraje de Ariel Penel y TV de TYC Sports.

El equipo dirigido por Alexis Matteo buscará pasar de ronda en un partido único, aunque el conjunto local, por ser el que mejor terminó ubicado de los dos, tiene el beneficio de la ventaja deportiva. Es decir que en caso de que los 90 minutos terminen empatados avanzará de ronda el elenco dirigido por Juan Manuel Sara, ex entrenador del Deportivo Maipú.

El Cruzado terminó séptimo en la Zona A tras ganarle 3 a 0 a Atlanta de visitante y estará en el Reducido por tercera vez en su historia. Además, logró un boleto para la Copa Argentina 2026.

Así llega su rival

Estudiantes de Caseros, dirigido por Juan Manuel Sara, terminó tercero en la Zona B y llega a este partido tras una buena campaña en la Zona B que terminó con un empate 1 a 1 ante Mitre,en Santiago del Estero.

Probables formaciones:

Estudiantes de Buenos Aires: Matías Budiño; Delfor Minervino, Jorge Benítez; Nicolás Ortiz y Lautaro Lusnig; Santiago Briñone, Román Rodríguez, Franco Cáceres y Tomás Squie, Gonzalo Berterame y Mateo Acosta. DT: Juan Manuel Sara.

Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Arón Agüero, Luciano Arnijas y Juan Pablo De la Reta; Marcelo Eggel, Mirko Bonfigli, Matías Villarreal e Iván Sandoval; Tomás Silva y Pío Bonacci. DT Alexis Matteo.

Estadio: Estudiantes de Buenos Aires

Árbitro: Ariel Penel

Hora: 17..10

